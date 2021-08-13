Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды

Звездные красавицы публикуют смелые фотографии из горячих фотосетов. Показывают пикантные кадры в Instagram.
Жена телеведущего Дмитрия Гордона Алеся Бацман поделилась жаркими фото из отпуска. Журналистка появилась в леопардовом монокини, которое удачно подчеркивает ее пышные прелести Устроила фотосессию на фоне моря. Пляжный образ дополнила соломенной кепкой.
Модель Мальвина Чукля, которая победила в третьем сезоне шоу "Топ-модели по-украински", поразила фанатов необычным образом. Она появилась в серебристом боди. В руках держит файеры.
Жена белорусского хоккеиста Александра Бородули Даша Март устроила фотосессию на пляже. Позировала топлесс. Обнаженную грудь прикрыла сетчатой накидкой.
Чемпионка США по паддлбордингу, модель и блогер Джала Сью показала потрясающие фото. Мать четырех детей появилась в комплекте нижнего белья винного цвета. Сексуальный образ дополнила мюламы на каблуках.
Американская супер-модель палестинского происхождения Белла Хадид снялась в рекламной кампании бренда Michael Kors. Похвасталась роскошной фигурой в черном бикини. Звезда позировала в бассейне.
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Народная артистка Украины Екатерина Бужинская показала соблазнительные снимки в честь своего дня рождения. Сегодня певице исполнилось 42 года. Она показалась в ярком принтованном бикини, который удачно подчеркивает аппетитный бюст.
Кто еще из звезд показал откровенные фото на этой неделе, подготовила Gazeta.ua.
Участница группы "ВИА Гра" Ксения Попова обольщает соблазнительными изгибами. Звезда позировала в черно-голубом боди. Голый бюст едва прикрывала рукой. Эротический образ дополнила босоножками на каблуках. Телеведущая и актриса Лилия Ребрик публиковала фотографии с отдыха в Болгарии. На серии снимков появилась в черном бикини. Женщина устроила фотосессию на пляже.
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