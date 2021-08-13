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пятница, 13 августа 2021 19:17

Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
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Звездные красавицы публикуют смелые фотографии из горячих фотосетов. Показывают пикантные кадры в Instagram.

Жена телеведущего Дмитрия Гордона Алеся Бацман поделилась жаркими фото из отпуска. Журналистка появилась в леопардовом монокини, которое удачно подчеркивает ее пышные прелести Устроила фотосессию на фоне моря. Пляжный образ дополнила соломенной кепкой.

Модель Мальвина Чукля, которая победила в третьем сезоне шоу "Топ-модели по-украински", поразила фанатов необычным образом. Она появилась в серебристом боди. В руках держит файеры.

Жена белорусского хоккеиста Александра Бородули Даша Март устроила фотосессию на пляже. Позировала топлесс. Обнаженную грудь прикрыла сетчатой ​​накидкой.

Чемпионка США по паддлбордингу, модель и блогер Джала Сью показала потрясающие фото. Мать четырех детей появилась в комплекте нижнего белья винного цвета. Сексуальный образ дополнила мюламы на каблуках.

Американская супер-модель палестинского происхождения Белла Хадид снялась в рекламной кампании бренда Michael Kors. Похвасталась роскошной фигурой в черном бикини. Звезда позировала в бассейне.

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Народная артистка Украины Екатерина Бужинская показала соблазнительные снимки в честь своего дня рождения. Сегодня певице исполнилось 42 года. Она показалась в ярком принтованном бикини, который удачно подчеркивает аппетитный бюст.

Кто еще из звезд показал откровенные фото на этой неделе, подготовила Gazeta.ua.

Чемпионка США по паддлбордингу, модель и блогер Джала Сью показала потрясающие фото
Фото: instagram.com/fitnessmodelmom
Жена телеведущего Дмитрия Гордона Олеся Бацман поделилась жаркими фото из отпуска
Жена белорусского хоккеиста Александра Бородули Даша Март устроила фотосессию на пляже
Модель Мальвина Чукля, которая победила в третьем сезоне шоу "Топ-модели по-украински", поразила фанатов необычным образом
Телеведущая и блогер Леся Никитюк отдыхает на итальянском курорте и там позировала в бассейне с видом на море

Участница группы "ВИА Гра" Ксения Попова обольщает соблазнительными изгибами. Звезда позировала в черно-голубом боди. Голый бюст едва прикрывала рукой. Эротический образ дополнила босоножками на каблуках. Телеведущая и актриса Лилия Ребрик публиковала фотографии с отдыха в Болгарии. На серии снимков появилась в черном бикини. Женщина устроила фотосессию на пляже.

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Дата
13
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