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пятница, 06 августа 2021 17:55

Горячая Каменских, Никитюк на сапборде и голые фото любимой Неймара - что публикуют звезды в сети
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Знаменитости регулярно пополняют сеть пикантным контентом. Делятся сексуальными фото в Instagram.

Участница группы "ВИА Гра" Ксения Попова обольщает сеть соблазнительными изгибами. Звезда позировала в черно-голубом боди. Голый бюст едва прикрывала рукой. Эротический образ дополнила босоножками на каблуках.

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик публиковала фотографии с отдыха в Болгарии. На серии снимков появилась в черном бикини. Женщина устроила фотосессию на пляже.

Самая молодая миллиардерша и американская модель Кайли Дженнер поразила фанатов позированием топлес. Надела только золотые плавки. Ее обнаженные груди, которые звезда прикрыла руками, обмазали золотой краской. Образ звезды дополнил нюдовый макияж.

Певица Ольга Горбачева устроила фотосессию на яхте. Для этого выбрала сине-белый раздельный купальник. Пляжный образ дополнила солнцезащитными очками и массивными украшениями.

Американская модель и возлюбленная звездного футболиста Неймара Наталия Барулич захватила сеть снимками в стиле ню. На серии фотографий позировала только в зеленых босоножках и широкополой шляпе. Талию украсила цепью.

Финалистка романтического реалити "Холостяк-10" Дана Оханская появилась топлесс. Для фотосета выбрала белые штаны, латексные перчатки и черные босоножки. Волосы аккуратно уложила. Образ дополнила массивными серьгами, бусами и браслетами.

Исполнительница Настя Каменских, которая выступает под сценическим именем NK, делится фото из отпуска. Звезда вместе с любимым - продюсером Алексеем Потапенком, лучшей подругой - дизайнером Анной Андрийчук, матерью Лидией и друзьями отдыхает в Хорватии на яхте. Оттуда публикует пикантные фотографии. На одной из них появилась в красном бикини, которое удачно подчеркнуло пышные прелести и стройную фигуру артистки.

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Gazeta.ua подготовила, какие еще горячие снимки показывали звезды на этой неделе.

Участница группы "ВИА Гра" Ксения Попова обольщает сеть соблазнительными изгибами
Фото: instagram.com/xseniyapopova
Телеведущая и актриса Лилия Ребрик публиковала фотографии с отдыха в Болгарии
Самая молодая миллиардерша и американская модель Кайли Дженнер поразила фанатов позированием топлесс
Певица Ольга Горбачева устроила фотосессию на яхте
Американская модель и возлюбленная звездного футболиста Неймара Наталья Барулич захватила сеть снимками в стиле ню

Диджейка Анастасия Кумейко, более известная как Dj Nana, показала соблазнительные фото. Артистка позировала в боди и черной накидке, эротично изгибаясь. Образ дополнила белыми босоножками на каблуках и подтяжками для чулок. Артистка Mamarika, которая вскоре родит первенца, поразила смелыми фото в стиле ню. Обнаженную грудь звезда, настоящее имя которой Анастасия Кочетова, прикрыла рукой. На плечо накинула бежевое пальто.

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