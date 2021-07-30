 
Ексклюзивы
1/5
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Просмотров: 99
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Просмотров: 270
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
Просмотров: 108
Украину охватят дожди и жара - синоптики разочаровали прогнозом на неделю
Украину охватят дожди и жара - синоптики разочаровали прогнозом на неделю
Просмотров: 729
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
Просмотров: 1017
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
Просмотров: 243
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
Просмотров: 882
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Просмотров: 693
Что не так с соцопросом об "одном народе" с россиянами: объясняет эксперт
Что не так с соцопросом об "одном народе" с россиянами: объясняет эксперт
Просмотров: 621
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
Просмотров: 495
Фото
Все фото
11
9
7
5
9
Mamarika ню, топлесс от супермодели и соблазнительные позы диджейки - что показывают звезды в сети
Mamarika ню, топлесс от супермодели и соблазнительные позы диджейки - что показывают звезды в сети
Украинскую певицу разозлили россияне на роскошном курорте Греции
Украинскую певицу разозлили россияне на роскошном курорте Греции
Юлия Санина поделилась нежными кадрами из семейного фотосета
Юлия Санина поделилась нежными кадрами из семейного фотосета
Ольга Сумская захватила сеть интимным снимком 19-летней давности
Ольга Сумская захватила сеть интимным снимком 19-летней давности
Самая популярная блогер Украины похвасталась соблазнительными формами на Мальдивах
Самая популярная блогер Украины похвасталась соблазнительными формами на Мальдивах
Видео
Все видео
"Завтра у нас большое событие": Настя Каменских и Потап заинтриговали поклонников
"Завтра у нас большое событие": Настя Каменских и Потап заинтриговали поклонников
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Грузинский "поющий футболист" выпустил украиноязычный альбом
Грузинский "поющий футболист" выпустил украиноязычный альбом
Экс-участницу "Голосу країни" на новый трек вдохновили мольфары
Экс-участницу "Голосу країни" на новый трек вдохновили мольфары
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
Интервью
1/5
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 1602
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1773
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1809
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1323
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 504
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 99
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
пятница, 30 июля 2021 19:06

Mamarika ню, топлесс от супермодели и соблазнительные позы диджейки - что показывают звезды в сети
11

  Комментировать

Знаменитые красавицы покоряют сеть слишком откровенными и смелыми снимками. Публикуют кадры из пикантных фотосессий в Instagram.

Диджейка Анастасия Кумейко, более известная как Dj Nana, показала соблазнительные фото. Артистка позировала в боди и черной накидке, эротично изгибаясь. Образ дополнила белыми босоножками на каблуках и подтяжками для чулок.

Артистка Mamarika, которая вскоре родит первенца, поразила смелыми фото в стиле ню. Обнаженную грудь звезда, настоящее имя которой Анастасия Кочетова, прикрыла рукой. На плечо накинула бежевое пальто.

Жена ведущего Владимира Остапчука Кристина соблазнительно изгибалась на шезлонге. Появилась в оливковом слитном купальнике. Пляжный образ дополнила солнцезащитными очками.

Певица Настя Каменских, которая выступает под сценическим псевдонимом NK, потрясла фанатов смелым позированием. Звезда эротично изгибалась в черном бикини на балконе.

Датская топ-модель Жозефин Скривер тоже поразила поклонников фотосетом в бикини. Позировала в темно-бежевом купальнике на фоне моря.

Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" Дана Оханская показала пикантные кадры, на которых появилась только в белом комплекте кружевного нижнего белья.

Ангел Victoria's Secret Изабель Гулар захватила сеть смелыми снимками. Звезда позировала топлесс. Голые прелести прикрыла длинными волосами. Для фотосессии также надела цветастые джинсы, желтую панамку и солнцезащитные очки.

Самая популярная блогер Украины София Стужук решила покорить подписчиков эффектными фото. Появилась в белом бикини необычного фасона. Купальник удачно подчеркнул пышную грудь и идеальный загар блогера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эшли Грэм подчеркнула беременный живот трендовым платьем

Какие еще смелые фото публиковали звезды на этой неделе, подготовила Gazeta.ua.

Диджейка Анастасия Кумейко, более известная как Dj Nana, показала соблазнительные фото
Фото: instagram.com/anastasia_domination
Артистка Mamarika, которая вскоре родит первенца, поразила смелыми фото в стиле ню
Жена ведущего Владимира Остапчука Кристина соблазнительно изгибалась на шезлонге
Певица Настя Каменских, которая выступает под сценическим псевдонимом NK, потрясла фанатов смелым позированием
Датская топ-модель Жозефин Скривер поразила поклонников фотосетом в бикини

Актриса и героиня романтического реалити "Холостячка" Ксения Мишина устроила фотосет на фоне моря. Для этого выбрала белый наряд, который удачно подчеркнул загорелое тело. Звезда позировала в брючном костюме и топе. Образ дополнила длинными серьгами.

А певица и героиня нового сезона "Холостячки" Злата Огневич поразила подписчиков жарким снимком. Звезда предстала в черном слитном купальнике. Пляжный образ дополнила ярким макияжем.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Mamarika ню, топлесс от супермодели и соблазнительные позы диджейки - что показывают звезды в сети». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

Арбитру привиделся гол в финале Кубка мира

Создали Украинскую военную организацию

Украинские военные освободили город на Донбассе

Самое читаемое
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
 Просмотров: 16777
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
 Просмотров: 11826
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
 Просмотров: 7542
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки Просмотров: 7524
Гороскоп на 30 июля: кому звезды предсказывают богатую и сладкую жизнь
Гороскоп на 30 июля: кому звезды предсказывают богатую и сладкую жизнь
 Просмотров: 6939
Знаменитости
Украинскую певицу разозлили россияне на роскошном курорте Греции
Украинскую певицу разозлили россияне на роскошном курорте Греции
9
 Просмотров: 2016
"Завтра у нас большое событие": Настя Каменских и Потап заинтриговали поклонников
"Завтра у нас большое событие": Настя Каменских и Потап заинтриговали поклонников
 Просмотров: 225
Юлия Санина поделилась нежными кадрами из семейного фотосета
Юлия Санина поделилась нежными кадрами из семейного фотосета
7
 Просмотров: 801
Ольга Сумская захватила сеть интимным снимком 19-летней давности
Ольга Сумская захватила сеть интимным снимком 19-летней давности
5
 Просмотров: 1116
Скандальная Лобода соскучилась по Украине: певица подтвердила концерт в Одессе
Скандальная Лобода соскучилась по Украине: певица подтвердила концерт в Одессе Просмотров: 306
Больше всего комментируют
6
Зеленский и Байден будут говорить на повышенных тонах - Арахамия
4
Год делу "вагнеровцев": как в Офисе Зеленского "слили" спецоперацию
3
"Государственник? Гопник с райончика" - сети возмутил Арахамия
2
Зеленский сменил начальника Генштаба и командующего ООС
2
"95 квартал" рекламирует свои концерты на кремлевском телеканале
Голосов: 43376
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть