Mamarika ню, топлесс от супермодели и соблазнительные позы диджейки - что показывают звезды в сети

Знаменитые красавицы покоряют сеть слишком откровенными и смелыми снимками. Публикуют кадры из пикантных фотосессий в Instagram.

Диджейка Анастасия Кумейко, более известная как Dj Nana, показала соблазнительные фото. Артистка позировала в боди и черной накидке, эротично изгибаясь. Образ дополнила белыми босоножками на каблуках и подтяжками для чулок.

Артистка Mamarika, которая вскоре родит первенца, поразила смелыми фото в стиле ню. Обнаженную грудь звезда, настоящее имя которой Анастасия Кочетова, прикрыла рукой. На плечо накинула бежевое пальто.

Жена ведущего Владимира Остапчука Кристина соблазнительно изгибалась на шезлонге. Появилась в оливковом слитном купальнике. Пляжный образ дополнила солнцезащитными очками.

Певица Настя Каменских, которая выступает под сценическим псевдонимом NK, потрясла фанатов смелым позированием. Звезда эротично изгибалась в черном бикини на балконе.

Датская топ-модель Жозефин Скривер тоже поразила поклонников фотосетом в бикини. Позировала в темно-бежевом купальнике на фоне моря.

Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" Дана Оханская показала пикантные кадры, на которых появилась только в белом комплекте кружевного нижнего белья.

Ангел Victoria's Secret Изабель Гулар захватила сеть смелыми снимками. Звезда позировала топлесс. Голые прелести прикрыла длинными волосами. Для фотосессии также надела цветастые джинсы, желтую панамку и солнцезащитные очки.

Самая популярная блогер Украины София Стужук решила покорить подписчиков эффектными фото. Появилась в белом бикини необычного фасона. Купальник удачно подчеркнул пышную грудь и идеальный загар блогера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эшли Грэм подчеркнула беременный живот трендовым платьем

Какие еще смелые фото публиковали звезды на этой неделе, подготовила Gazeta.ua.

Фото: instagram.com/anastasia_domination

Актриса и героиня романтического реалити "Холостячка" Ксения Мишина устроила фотосет на фоне моря. Для этого выбрала белый наряд, который удачно подчеркнул загорелое тело. Звезда позировала в брючном костюме и топе. Образ дополнила длинными серьгами. А певица и героиня нового сезона "Холостячки" Злата Огневич поразила подписчиков жарким снимком. Звезда предстала в черном слитном купальнике. Пляжный образ дополнила ярким макияжем.