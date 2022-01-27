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четверг, 27 января 2022 11:22

Елена Кравец поделилась секретами красоты: "В 80 хочу быть прекрасной бабушкой"
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Артистка 45-летняя Елена Кравец рассказала подписчикам в сети, как ухаживает за кожей лица и тела.

Звезда студии "Квартал-95" поделилась beauty-лайфхаками в InstaStories.

Актриса Елена Кравец поделилась секретами красоты и молодости
Фото: https://www.instagram.com/lennykravets/
Актриса Елена Кравец поделилась секретами красоты и молодости
Актриса Елена Кравец поделилась секретами красоты и молодости
Актриса Елена Кравец поделилась секретами красоты и молодости
Актриса Елена Кравец поделилась секретами красоты и молодости

"Хожу на массаж и всяческие остеопатические эстетические процедуры для лица и тела. Занимаюсь пилатесом. Хотелось бы регулярнее и тренеру, и мне, но пока так получается. У меня пилатес на тренажерах, с полным включением", - призналась актриса.

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По словам Кравец, она пока не может делать "инъекций и всяческих подобных процедур".

"Честно говоря, не люблю и не хочу. Поэтому делаю все, что могу, чтобы выглядеть хорошо на свой возраст. Сегодня есть много техник без применения инъекций. Вообще я приближаюсь к тому, чтобы в 80 быть прекрасной бабушкой ", - добавила звезда.

Кравец побывала на презентации юмористического сериала "Дикие". Премьеру, которая состоялась в Киеве, посетила со старшей дочерью 18-летней Марией. Она редко появляется на светских вечерах с детьми.

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