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четверг, 20 января 2022 11:20

Крук покрасовалась в мини-бикини и назвала "врагов" нашего тела
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Телеведущая и фитнес-модель 42-летняя Валерия Крук продолжает обольщать фанов секси-фигурой в пляжных образах.

Звезда показалась в полосатом мини-бикини на отдыхе в Танзании. Опубликовала фото в Instagram. А в посте напомнила, какие правила соблюдает в рационе.

"Новогодние праздники подходят к завершению, а это значит, что вместе с ними заканчиваются и бесконечные застолья. То есть сейчас самое время вспомнить, какие продукты являются врагами нашего тела и организма", - начала Крук.

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Ведущая поделилась списком продуктов, которые не следует употреблять, если хотите иметь подтянутую фигуру. Она назвала полуфабрикаты, фастфуд, рафинированное растительное масло, жирные соусы, жареную пищу, колбасы, чипсы, хлебобулочные изделия и макароны.

Телеведущая Валерия Крук делилась не только горячими фото отдыха
Фото: instagram.com/valeriyakruk
Телеведущая Валерия Крук делилась не только горячими фото отдыха
Также ведущая назвала продукты, от которых придется отказаться ради похудения
Также ведущая назвала продукты, от которых придется отказаться ради похудения
Также ведущая назвала продукты, от которых придется отказаться ради похудения

Также звезда не пьет пакетированные соки и газированные напитки, а вредные сладости советует заменить полезной альтернативой.

Крук радует фанатов кадрами из танзанского отдыха. На днях устроила фотосессию на пляже. Позировала в розовом монокини необычного фасона.

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Дата
20
января

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