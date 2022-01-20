Крук покрасовалась в мини-бикини и назвала "врагов" нашего тела

Телеведущая и фитнес-модель 42-летняя Валерия Крук продолжает обольщать фанов секси-фигурой в пляжных образах.

Звезда показалась в полосатом мини-бикини на отдыхе в Танзании. Опубликовала фото в Instagram. А в посте напомнила, какие правила соблюдает в рационе.

"Новогодние праздники подходят к завершению, а это значит, что вместе с ними заканчиваются и бесконечные застолья. То есть сейчас самое время вспомнить, какие продукты являются врагами нашего тела и организма", - начала Крук.

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Ведущая поделилась списком продуктов, которые не следует употреблять, если хотите иметь подтянутую фигуру. Она назвала полуфабрикаты, фастфуд, рафинированное растительное масло, жирные соусы, жареную пищу, колбасы, чипсы, хлебобулочные изделия и макароны.

Фото: instagram.com/valeriyakruk

Также звезда не пьет пакетированные соки и газированные напитки, а вредные сладости советует заменить полезной альтернативой.

Крук радует фанатов кадрами из танзанского отдыха. На днях устроила фотосессию на пляже. Позировала в розовом монокини необычного фасона.