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вторник, 11 января 2022 18:26

Без спорта и с тортом: как Джамала поддерживает форму после похудения
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Артистка Джамала поделилась с подписчиками, каких правил придерживается в питании. В прошлом году звезда объявила о намерении похудеть на 10 кг. После этого она проконсультировалась с диетологом, сдала необходимые анализы и стала заниматься спортом и здоровым питанием.

Теперь решила рассказать, чего ей удалось достичь через год и как поддерживает форму. Опубликовала длинный пост в Instagram. По словам Джамалы, у нее не было запретов. Певица просто изменила отношение к еде.

"Предпочтительно все диеты заканчиваются срывом. Часто килограммы даже после классного результата не только возвращаются, но и размножаются. Я на берегу решила, что меня раздражает слово "диета", поэтому лишний раз его избегала", - написала она.

И все же звезда имеет определенные правила в питании.

"Сегодня, если мне хочется (а мне постоянно хочется) пиццу, пасту, бургер, я ем их, но в первой половине дня. Идеальное комбо мясо и тесто? В первой половине дня", – поделилась Джа.

Завтракает исполнительница двумя яйцами, половинкой авокадо, хлебцем с безлактозным сыром, огурцом и кофе без молока и сахара.

Артистка Джамала рассказала, как поддерживает форму после похудения
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Артистка Джамала рассказала, как поддерживает форму после похудения
Артистка Джамала рассказала, как поддерживает форму после похудения
Артистка Джамала рассказала, как поддерживает форму после похудения
Артистка Джамала рассказала, как поддерживает форму после похудения

В сладостях Джамала себе не отказывает, но предпочитает шоколад с содержанием 75% какао-бобов. Или может съесть кусок торта, но – до 14 часов.

"После "Танцев со звездами" и сезона концертов я не занимаюсь спортом. Спорта – ноль. Поэтому и в питании стараюсь меньше себе позволять. Но я очень активная", - добавила певица.

Когда артистка начинала худеть, весила 69 кг. С правилами в питании ей удалось сбросить 12 кг.

"Новые правила привели меня к отметке в 57 килограммов (кстати, мой студенческий вес). Сегодня, после праздников, я вешу 58-59 килограмма (привет, салаты с картошкой и морковью, которые мне не рекомендованы, а вместе с ними - мука) , молочные изделия, красное мясо и, конечно, сладкое", - призналась она.

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Джамала добавила: "главный вывод – важно держать баланс вредного и полезного".

Исполнительница 38-летняя Джамала устраивала отпуск. Звезда вместе с мужем Бекиром отправилась на отдых в Италию в ноябре. Пара полюбовалась местными историческими достопримечательностями, полакомилась пиццей и посетила действующий вулкан Везувий. А потом певица поделилась кадрами с фотосессии на фоне руин Помпеи.

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Дата
11
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