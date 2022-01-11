Без спорта и с тортом: как Джамала поддерживает форму после похудения

Артистка Джамала поделилась с подписчиками, каких правил придерживается в питании. В прошлом году звезда объявила о намерении похудеть на 10 кг. После этого она проконсультировалась с диетологом, сдала необходимые анализы и стала заниматься спортом и здоровым питанием.

Теперь решила рассказать, чего ей удалось достичь через год и как поддерживает форму. Опубликовала длинный пост в Instagram. По словам Джамалы, у нее не было запретов. Певица просто изменила отношение к еде.

"Предпочтительно все диеты заканчиваются срывом. Часто килограммы даже после классного результата не только возвращаются, но и размножаются. Я на берегу решила, что меня раздражает слово "диета", поэтому лишний раз его избегала", - написала она.

И все же звезда имеет определенные правила в питании.

"Сегодня, если мне хочется (а мне постоянно хочется) пиццу, пасту, бургер, я ем их, но в первой половине дня. Идеальное комбо мясо и тесто? В первой половине дня", – поделилась Джа.

Завтракает исполнительница двумя яйцами, половинкой авокадо, хлебцем с безлактозным сыром, огурцом и кофе без молока и сахара.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

В сладостях Джамала себе не отказывает, но предпочитает шоколад с содержанием 75% какао-бобов. Или может съесть кусок торта, но – до 14 часов.

"После "Танцев со звездами" и сезона концертов я не занимаюсь спортом. Спорта – ноль. Поэтому и в питании стараюсь меньше себе позволять. Но я очень активная", - добавила певица.

Когда артистка начинала худеть, весила 69 кг. С правилами в питании ей удалось сбросить 12 кг.

"Новые правила привели меня к отметке в 57 килограммов (кстати, мой студенческий вес). Сегодня, после праздников, я вешу 58-59 килограмма (привет, салаты с картошкой и морковью, которые мне не рекомендованы, а вместе с ними - мука) , молочные изделия, красное мясо и, конечно, сладкое", - призналась она.

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Джамала добавила: "главный вывод – важно держать баланс вредного и полезного".

Исполнительница 38-летняя Джамала устраивала отпуск. Звезда вместе с мужем Бекиром отправилась на отдых в Италию в ноябре. Пара полюбовалась местными историческими достопримечательностями, полакомилась пиццей и посетила действующий вулкан Везувий. А потом певица поделилась кадрами с фотосессии на фоне руин Помпеи.