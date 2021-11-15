Джамала в кожаном мини и колготах в сеточку поразила стройностью

Исполнительница 38-летняя Джамала устроила отпуск. Звезда вместе с мужем Бекиром отправилась на отдых в Италию.

Пара полюбовалась местными историческими достопримечательностями, полакомилась пиццей и посетила действующий вулкан Везувий. А теперь певица поделилась кадрами с фотосессии на фоне руин Помпеи. Снимки показала в Instagram.

Джамала предстала в кожаном мини-платье, колготах в сеточку и ботфортах. Образ звезды удачно подчеркнул ее похудевшую фигуру.

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Фото: instagram.com/jamalajaaa

Артистка Джамала прокомментировала вылет из танцевального шоу. Звезда покинула проект "Танці з зірками" в седьмом выпуске. Певица призналась, что совсем не расстраивается, потому что "победила в соревновании со стереотипами и предубеждениями".