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вторник, 16 ноября 2021 01:45

Джамала в кожаном мини и колготах в сеточку поразила стройностью
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Исполнительница 38-летняя Джамала устроила отпуск. Звезда вместе с мужем Бекиром отправилась на отдых в Италию.

Пара полюбовалась местными историческими достопримечательностями, полакомилась пиццей и посетила действующий вулкан Везувий. А теперь певица поделилась кадрами с фотосессии на фоне руин Помпеи. Снимки показала в Instagram.

Джамала предстала в кожаном мини-платье, колготах в сеточку и ботфортах. Образ звезды удачно подчеркнул ее похудевшую фигуру.

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Певица Джамала поразила фанов похудевшей фигурой
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Певица Джамала поразила фанов похудевшей фигурой
Певица Джамала поразила фанов похудевшей фигурой
Певица Джамала поразила фанов похудевшей фигурой
Певица Джамала поразила фанов похудевшей фигурой

Артистка Джамала прокомментировала вылет из танцевального шоу. Звезда покинула проект "Танці з зірками" в седьмом выпуске. Певица призналась, что совсем не расстраивается, потому что "победила в соревновании со стереотипами и предубеждениями".

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