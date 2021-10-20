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среда, 20 октября 2021 13:32

Джамала после вылета из "Танців з зірками" призналась, что будет ревновать партнера
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Артистка Джамала прокомментировала вылет из танцевального шоу. Звезда покинула проект "Танці з зірками" в седьмом выпуске.

Певица призналась в Instagram, что совсем не расстраивается, потому что "победила в соревновании со стереотипами и предубеждениями".

"Я доказала себе и вам, что можно быть одновременно певицей, матерью, можно выиграть все вокальные конкурсы. Но все же рискнуть, испытать себя и прийти на танцевальный. Без какого-либотанцевального бэкграунда. За два-три дня сжиться с совершенно новым стилем, новой ролью", - поделилась она.

Исполнительница также поблагодарила партнера Антона Нестерко, поклонников и организаторов проекта. Звезда добавила, что в танцевальном шоу таких танцоров высокого уровня, как Нестерко, еще не было.

"Антон, ты все знаешь. Уже жду следующий сезон, чтобы ты вернулся. А я буду ревновать тебя к новой партнерше. Ты - настоящее открытие", - отметила она.

Певица Джамала отреагировала на вылет из танцевального шоу
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Певица Джамала отреагировала на вылет из танцевального шоу
Певица Джамала отреагировала на вылет из танцевального шоу
Певица Джамала отреагировала на вылет из танцевального шоу
Певица Джамала отреагировала на вылет из танцевального шоу

Она добавила, что "на соревнования не обязательно идти со статусом".

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"На паркете нет народных артистов, победительниц Евровидения, олимпийских чемпионов и других. На паркете есть только много работы и 100% искренность. И она была со мной весь проект - в движениях и номерах, в словах и эмоциях. Ни одна мелодия или песня в моих выступлениях не была случайной. Каждая была особой", - написала Джамала.

Седьмой прямой эфир шоу "Танці із зірками", который посвятили украинским звездам, прошел 17 октября. На этой неделе танцевальный проект покинули сразу две пары.

Меньше всего зрителей проголосовало за Джамалу и партнера Антона Нестерка.

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