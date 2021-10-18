Две пары вылетели из "Танців із зірками" в седьмом эфире

Седьмой прямой эфир шоу "Танці із зірками", который посвятили украинским звездам, прошел 17 октября. На этой неделе танцевальный проект покинули сразу две пары.

Зрители меньше всего проголосовали за Джамалу и партнера Антона Нестерка. Ниже можно посмотреть, как пара станцевала хип-хоп.

Также в зону риска попали Дмитрий Каднай и Алина Ли, Станислав Горуна и Даниэла Преап.

Фото: instagram.com/tanci1plus1

Пары выполнили одновременно ча-ча-ча, чтобы доказать, что достойны продолжать участие в шоу. Судьи решили, что после танца должны покинуть проект Горуна и Преап. Как пара выполнила танго, смотрите в видео ниже.

Шестой прямой эфир проекта "Танці з зірками" состоялся 10 октября. На этой неделе выпуск был посвящен кумирам. По результатам голосования зрителей певица Lida Lee и ее партнер Алексей Базэла покинули шоу.