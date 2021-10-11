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понедельник, 11 октября 2021 09:53

Сразу три пары в зоне риска: кто покинул "Танці з зірками" в шестом эфире

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Шестой прямой эфир проекта "Танці з зірками" состоялся 10 октября. На этой неделе выпуск был посвящен кумирам. По результатам голосования зрителей певица Lida Lee и ее партнер Алексей Базэла покинули шоу.

Автор: instagram.com/tanci1plus1
  По результатам голосования зрителей певица Lida Lee и ее партнер Алексей Базэла покинули шоу
По результатам голосования зрителей певица Lida Lee и ее партнер Алексей Базэла покинули шоу

Также в зону риска попали Александра Зарицкая и Юрий Мешков и Ольга Харлан и Дмитрий Дикусаров. Судьи решали, кто должен был уйти из танцевального шоу.

Автор: instagram.com/tanci1plus1
  По результатам голосования зрителей певица Lida Lee и ее партнер Алексей Базэла покинули шоу
По результатам голосования зрителей певица Lida Lee и ее партнер Алексей Базэла покинули шоу

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которая была приглашенной судьей в этом эфире, и Екатерина Кухар отдали голоса за Зарицкую. А за Харлан проголосовали Макс Чмерковский и Влад Яма. Поскольку их голоса разделились, жюри решили оставить обе пары.

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Как выполнила пасодобль Lida Lee с Базэлой, можете посмотреть в видео ниже.

В пятом эфире "Танців з зірками", темой которого было украинское и мировое кино, проект покинули участник группы "ТНМК" Олег "Фагот" Михайлюта и его партнерша Екатерина Тришина. Пара выполнила вальс.

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