Селфи вместо прощальных слов: кто оставил "Танці з зірками" в пятом эфире

В пятом эфире "Танців з зірками", темой которого было украинское и мировое кино, проект покинули участник группы "ТНМК" Олег "Фагот" Михайлюта и его партнерша Екатерина Тришина. Пара выполнила вальс.
В зоне риска были Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Евгения Власова и Максим Леонов, Фагот и Тришина. Выступление Фагота с партнершей оценили в наименьшую сумму баллов как судьи, так и зрители.
Пара уже в третий раз была в зоне риска, поэтому сделала селфи вместо прощальных слов. Просмотреть, как они станцевали вальс, можно в видео ниже.
Украинский стриптизер и актер Алексей Суровцев покинул проект "Танцы со звездами" в четвертом выпуске. Его партнершей была Мария Колосова. В четвертом выпуске шоу Суровцев выполнил страстный ча-ча-ча с большим количеством поддержек. Его номер низко оценили судьи и зрители.
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