Селфи вместо прощальных слов: кто оставил "Танці з зірками" в пятом эфире

В пятом эфире "Танців з зірками", темой которого было украинское и мировое кино, проект покинули участник группы "ТНМК" Олег "Фагот" Михайлюта и его партнерша Екатерина Тришина. Пара выполнила вальс.

Автор: instagram.com/tanci1plus1 Фагот и Екатерина Тришина исполнили вальс в пятом эфире шоу

В зоне риска были Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Евгения Власова и Максим Леонов, Фагот и Тришина. Выступление Фагота с партнершей оценили в наименьшую сумму баллов как судьи, так и зрители.

Автор: instagram.com/tanci1plus1 Выступление Фагота и Тришины оценили судьи в 26 баллов

Пара уже в третий раз была в зоне риска, поэтому сделала селфи вместо прощальных слов. Просмотреть, как они станцевали вальс, можно в видео ниже.

Украинский стриптизер и актер Алексей Суровцев покинул проект "Танцы со звездами" в четвертом выпуске. Его партнершей была Мария Колосова. В четвертом выпуске шоу Суровцев выполнил страстный ча-ча-ча с большим количеством поддержек. Его номер низко оценили судьи и зрители.