Шоу закончилось: стриптизер отреагировал на вылет из "Танцев со звездами"

Украинский стриптизер и актер Алексей Суровцев покинул проект "Танцы со звездами" в четвертом выпуске. Его партнершей была Мария Колосова.

После двух дней молчания мужчина поделился эмоциями в Instagram.

В четвертом выпуске шоу Суровцев выполнил страстный ча-ча-ча с большим количеством поддержек. Его номер низко оценили судьи и зрители.

Стриптизер признался, что собой недоволен. Однако не понимает, почему он так быстро покинул проект.

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"Шоу, в которое я хотел попасть, закончилось, практически не начавшись. Разочаровался, потому что представлял всю внутреннюю работу совсем иначе. Я недоволен собой, и знаю, что мог лучше и дальше всегда бы показывал прогресс. Согласен ли я с результатом? Танцевал я точно не хуже всех, почему такие оценки были у судей для нашей пары относительно других пар? Не понятно", - прокомментировал Суровцев.

Он отметил, что его фан-аудитория не большая, поэтому и "спасти его зрителям было сложно".

Он сожалеет, что не сможет теперь показать всех танцы, которые планировал. Но благодарит всех за поддержку. Особенно партнершу Марию, перед которой извинился за то, что подвел ее.

Фото: @surovtsev.alexei

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