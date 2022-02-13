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Джамала с Кароль в нацотборе на Евровидение, а Никитюк в бассейне – как звезды провели выходные
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Актриса, блогер и исполнительница Анна Тринчер вернулась на сцену. После пластической операции по увеличению груди и отдыха в Египте звезда выступила в Киеве. Для субботнего концерта выбрала тот самый смелый наряд, за который ее раньше захейтили пользователи сети. Сценический костюм создает иллюзию, будто певица почти обнажена.

Gazeta.ua рассказывает, как звезды провели выходные.

Блогер и победительница "Холостяка-10" Даша Квиткова, недавно вернувшаяся из отпуска на Сейшелах, отпраздновала день рождения сына. Ее первенцу Льву, отцом которого является бывший "холостяк" Никита Добрынин, исполнилось 7 месяцев. Квиткова показала снимки, на которых позировала с сыном возле праздничного торта.

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Американская топ-модель Кендалл Дженнер показала, как занималась йогой в воскресенье, 13 февраля. Звезда позировала в черном комплекте спортивного наряда. На фото держит стакан с водой и лимоном.

Телеведущая Леся Никитюк проводит отпуск в Таиланде, откуда дразнит подписчиков солнечными фото. Звезда позировала в трендовом купальнике, пикантно выпятив ягодицы. В субботу, 12 февраля, отдохнула в бассейне.

Артистки Джамала и Тина Кароль провели субботний вечер в судейских креслах. Они были членами жюри нацотбора на Евровидение-2022, победительницей которого стала Alina Pash. Для мероприятия выбрали изысканные образы: Кароль появилась в черном платье со спущенными плечами украинского бренда TTSWTRS, а Джамала надела фиолетовый кроп-топ с объемными рукавами и черную мини-юбку.

Актриса, блогер и исполнительница Анна Тринчер вернулась на сцену
Фото: instagram.com/annatrincher_official
Блогер и победительница "Холостяка-10" Даша Квиткова, недавно вернувшаяся из отпуска на Сейшелах, отпраздновала день рождения сына Льва
Телеведущая Леся Никитюк проводит отпуск в Таиланде, откуда дразнит подписчиков солнечными фото
Американская топ-модель Кендалл Дженнер показала, как занималась йогой в воскресенье, 13 февраля
Артистки Джамала и Тина Кароль провели субботний вечер в судейских креслах

Певица Слава Каминская не только публикует нежности с экс-мужем Эдгаром. Субботу, 5 февраля, провела в бане вместе с детьми Леоном и Лаурой. На одном из фото позировала в бассейне.

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