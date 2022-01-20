20-летняя Тринчер впервые показала увеличенную грудь и раскрыла ее стоимость

Блогер и певица 20-летняя Анна Тринчер осуществила свою мечту. Актриса посветила увеличенной до третьего размера грудью в сети.

Звезда, которая выходит замуж за скандального блогера 24-летнего Александра Волошина, поделилась первыми после операции фото. Также Тринчер ответила на вопросы подписчиков на закрытой странице в Instagram.

Исполнительница призналась, что за операцию отдала $6 тыс.

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Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Жалею? Да. Что не сделала большие. Все прошло прекрасно. Реабилитация - не самое приятное, скажу откровенно. Я устала спать на спине, хочу уже много ходить, работать и заниматься спортом. И самое сложное - я поправилась. Из-за этого переживаю. Пью антибиотики и обезболивающее", - поделилась певица.

Жених вручил Тринчер сумку от Dior за $3,6 тыс. Так он поздравил любимую с удачной операцией.

В ноябре 2021 года Тринчер рассказала подписчикам, что хочет увеличить грудь. Она призналась, что колеблется уже несколько лет. Показала видео из кабинета пластического хирурга. На ролике актриса "примерила" импланты 2,5-3 размера.