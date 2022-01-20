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четверг, 20 января 2022 15:29

20-летняя Тринчер впервые показала увеличенную грудь и раскрыла ее стоимость
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Блогер и певица 20-летняя Анна Тринчер осуществила свою мечту. Актриса посветила увеличенной до третьего размера грудью в сети.

Звезда, которая выходит замуж за скандального блогера 24-летнего Александра Волошина, поделилась первыми после операции фото. Также Тринчер ответила на вопросы подписчиков на закрытой странице в Instagram.

Исполнительница призналась, что за операцию отдала $6 тыс.

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Певица и блогер Анна Тринчер впервые показала увеличенную грудь после операции
Фото: instagram.com/annatrincher_official
Певица и блогер Анна Тринчер впервые показала увеличенную грудь после операции
Певица и блогер Анна Тринчер впервые показала увеличенную грудь после операции
Также актриса рассекретила, сколько потратила на операцию по увеличению груди
Ее жених Александр Волошин вручил ей сумку от Dior за ,6 тыс. Так блогер поздравил ее с удачной операцией

"Жалею? Да. Что не сделала большие. Все прошло прекрасно. Реабилитация - не самое приятное, скажу откровенно. Я устала спать на спине, хочу уже много ходить, работать и заниматься спортом. И самое сложное - я поправилась. Из-за этого переживаю. Пью антибиотики и обезболивающее", - поделилась певица.

Жених вручил Тринчер сумку от Dior за $3,6 тыс. Так он поздравил любимую с удачной операцией.

В ноябре 2021 года Тринчер рассказала подписчикам, что хочет увеличить грудь. Она призналась, что колеблется уже несколько лет. Показала видео из кабинета пластического хирурга. На ролике актриса "примерила" импланты 2,5-3 размера.

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