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четверг, 18 ноября 2021 11:04

Анна Тринчер выходит замуж за скандального блогера: зрелищное видео из помолвки
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Певица и актриса 20-летняя Анна Тринчер выходит замуж. Ее избранником стал скандальный блогер-бизнесмен 24-летний Александр Волошин.

22 октября мужчина сделал предложение любимой. Он устроил байкерское шоу и вручил обручальное кольцо от Cartier. Радостной новостью поделились в программе "ЖВЛ".

Летом 2022 года пара планирует свадьбу. Пышного празднования и церемоний не хотят.

"Хочется какого-то гротеска, реперскую. Что бы это не было в лучших традициях английской семьи. А чтобы было так кринжево (отвратительно, бестолково в переводе с молодежного сленга. - Gazeta.ua). Хочется даже вместо букета бросать что-то другое. Гирю", - рассказали влюбленные.

Певица и актриса Анна Тринчер выходит замуж за блогера-миллионника Александра Волошина
Фото: instagram.com/annatrincher_official
Певица и актриса Анна Тринчер выходит замуж за блогера-миллионника Александра Волошина
Певица и актриса Анна Тринчер выходит замуж за блогера-миллионника Александра Волошина
Певица и актриса Анна Тринчер выходит замуж за блогера-миллионника Александра Волошина
Певица и актриса Анна Тринчер выходит замуж за блогера-миллионника Александра Волошина

Детей рожать Тринчер и Волошин пока не планируют. По словам актрисы, она сейчас сосредоточена на карьере.

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"Я вообще пока чайлдфри, у меня такая позиция. Я не представляю, что должно произойти в жизни, чтобы я полностью акцентировала себя на другом человеке. Есть же суррогатное материнство", - отметила звезда сериала "Школа".

Впоследствии исполнительница опубликовала видео из помолвки. Волошин устроил не только байк-шоу, но и запустил фейерверк и пригласил выступить Jerry Heil.

Тринчер получила попурялость благодаря участию в сериале "Школа". Также была участницей шоу "Голос. Діти" и суперфиналисткой "Голосу країни".

Волошин известен пранками. Летом о нем узнали благодаря истории с iPhone. Многие пользователи считали видео с Волошиным обычным постановлением ради "хайпа". И не ошиблись. Блогер ходил по центру столицы и спрашивал у прохожих, подписаны ли они на его TikTok. Первой сказала "да" девочка, гулявшая с матерью. Волошин вручил ребенку смартфон стоимостью 20 тыс. грн. Как только камера выключилась, "требовал" вернуть гаджет. Блогер сначала просил отдать телефон, мол, это реквизит, объяснял все розыгрышем, предлагал за его возвращение 2 тыс. грн. А потом начал "вырывать" iPhone из рук.

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