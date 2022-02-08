Избранница "холостяка" устроила фотосессию на Сейшелах: "Ретроградный Меркурий не помешал"

Блогер Даша Квиткова вместе с мужем, ведущим Никитой Добрыниным и сыном Львом почти месяц отдыхала на Сейшельских островах. Опубликовала трогательные фотографии с отпуска.

В последние дни отдыха Квиткова и Добрынин устроили фотосессию на берегу океана. Во время заката они вместе с сыном позировали на белоснежном песке. Блогер надела легкий черный костюм, состоящий из рубашки и брюк. Волосы уложили в естественные кудри. Добрынин позировал в черной рубашке и шортах, а Лев – в светлой одежде.

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Фото: instagram.com/kvittkova

"Это было хорошее путешествие, не смотря на все истории и ретроградный Меркурий. Особенно последние пять дней оставили большой отпечаток. Мы накупались, загорели, отдохнули и насмеялись. Возвращаемся домой с новой энергией, планами и идеями. Нас ждет много работы" , – написала Квиткова под снимками.

Жена Никиты Добрынина и победительница шоу "Холостяк" 22-летняя Даша Квиткова удивила поклонников откровенным фото. Еще тогда беременная блогер опубликовала в Instagram снимок в эротическом образе, демонстрируя длинные ноги и округлый живот.