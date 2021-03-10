Беременная победительница "Холостяка" поразила откровенным снимком

Жена Никиты Добрынина и победительница шоу "Холостяк" 22-летняя Даша Квиткова удивила поклонников откровенной фотографией.

Беременна блогерша опубликовала в Instagram снимок в эротическом образе, где продемонстрировала длинные ноги и округлый живот.

"Напоминайте себе почаще, что цель жизни вовсе не в том, чтобы выполнить все намеченное, но в том, чтобы наслаждаться каждым шагом, сделанным на жизненном пути. И в том, чтобы наполнить жизнь любовью", - написала Квиткова.

На фото она позирует в черном комплекте белья и колготах.

Фото: instagram.com/kvittkova

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Alyona Alyona показала пышную фигуру в прозрачном белье

Американская модель и актриса 29-летняя Эмили Ратаковски взволновала фанатов пикантными фотографиями, на которых показала живот. На черно-белых снимках она предстала в Instagram полностью обнаженной, прикрыв грудь руками.