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понедельник, 07 февраля 2022 08:01

Каминская попарилась в бане, избранница "холостяка" провела свидание на острове - как звезды провели выходные
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Блогер Даша Квиткова, которую выбрал герой реалити "Холостяк-9" Никита Добрынин, увлекает кадрами из отпуска на острове. Супруги, которые наслаждаются последними днями отдыха на Сейшельских островах вместе с сыном Леоном, побывали на романтическом свидании в воскресенье, 6 февраля. Квиткова показалась в блестящем черном мини-платье на пляже. Добрынин снял любимую на закате.

Чем занимались звезды в эти выходные, подготовила Gazeta.ua.

Исполнительница и актриса Анна Тринчер, которая на днях назвала свои самые привлекательные части тела, отдыхает в Египте. Вместе с женихом, скандальным блогером Александром Волошиным улетела в Шарм эль Шейх. С курорта делится солнечными фотографиями.

Певица Слава Каминская не только публикует нежности с экс-мужем Эдгаром. Субботу, 5 февраля, провела в бане вместе с детьми Леоном и Лаурой. На одном из фото позировала в бассейне.

Блогер Даша Квиткова, которую выбрал герой реалити "Холостяк-9" Никита Добрынин, увлекает кадрами из отпуска на острове. Супруги, которые наслаждаются в последние дни отдыха на Сейшельских островах вместе с сыном Леоном, побывали на романтическом свидании
Фото: instagram.com/kvittkova
Исполнительница и актриса Анна Тринчер отдыхает в Египте
Певица Слава Каминская провела 5 февраля в бане вместе с детьми Леоном и Лаурой
Американская модель и "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо провела выходные в заснеженных горах
Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая побывала на юбилейном Ukrainian Fashion Week

Американская модель и "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо провела выходные в заснеженных горах. Где именно отдыхает, знаменитость не признается подписчикам. Но раскрыла, с кем – сестрами Софией и Авророй. Для одной из фотосессии позировали в одинаковых черных стеганных комбинезонах.

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Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая побывала на юбилейном Ukrainian Fashion Week, традиционно проводившемся на территории столичного Художественного Арсенала. Посетила фэшн-мероприятие в стильном сером костюме.

Навести дома порядок в воскресенье решила актриса Наталья Денисенко. Как рассказала звезда "Крепостной" пользователям Instagram, она приготовила обед, пропылесосила, загрузила стирку и "нашла время, чтобы создать пост". Сопровождала его фотографиями, которые напомнили ей Золушку.

Исполнительница Джамала, недавно завершившая семейный отпуск в Египте, решила провести время без семьи. В эти выходные победительница Евровидения-2016 отправилась на Шри-Ланку. Как призналась певица в InstaStories, сама путешествовала еще до замужества и рождения детей. А 2021 год оказался сложным для нее, поэтому Джамала решила перезагрузиться на острове.

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Дата
07
февраля

Евросоюз празднует 30-летний юбилей

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