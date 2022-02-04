Монохромные образы и уличная одежда для жизни после пандемии – что презентовали на Ukrainian Fashion Week

3 февраля в Киеве начался 50-й сезон Ukrainian Fashion Week. Модное мероприятие, которое продлится до 6 февраля, проходит в формате phygital. В первый день Недели моды представили коллекции бренды Heart Rate, Juliya Kros, Vorozhbyt&Zemskova и Victor Anisimov. Показ традиционно проводят на территории Художественного Арсенала.

Открыл показы стилист Сергей Бызов, прославившийся в конце 1990-х. Дизайнер, являющийся фэшн-директором Heart Rate, презентовал коллекцию уличной одежды для городской жизни после пандемии коронавируса. Представили удобные, утилитарные и смелые дизайны.

В показе коллекции осень-зима 2022-2023 под названием "Эльза" от Juliya Kros приняли участие телеведущие Юлия Зорий и Александра Кучеренко. Модели прошлись подиумом в элегантных нарядах в сочетании с оверсайз-жакетами. Акцентными деталями являются рукава сложного кроя и принты с надписями. Основу коллекции составляли рубашки в бело-синих тонах и пиджаках. Наряды презентовали в черно-серой палитре и из костюмных материалов, джинсовых и плащевых тканей.

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Дизайнеры Елена Ворожбит и Татьяна Земскова представили многослойную коллекцию с объемными дутыми куртками, оверсайз-пальто, массивными свитерами. Основными цветами являются серый, изумрудный, белый, розовый.

Во внесезонной коллекции Виктор Анисимов представил монохромные гендерно-нейтральные образы. Дизайнер отметил, что двусторонние куртки можно носить вверх дном, объемные платья превращаются в комбинезоны, а тренчи имеют застежку в боковом шве. Цветовая палитра – желтый, коралловый, черный, серый и хаки.

Фото: Тарас Подолян

В этом году Ukrainian Fashion Week отмечает 25 лет. Он был основан в 1997 году и стал первой Неделей моды не только в постсоветских странах, но и Центральной Европы. С 3 по 6 февраля пройдет сезон показов коллекций FW22-23. Он является 50-м в истории UFW и пройдет в формате phygital. В рамках Недели моды за все время провели более 1,6 тыс. показов, а свои коллекции представили более 400 брендов. Во второй раз мероприятие проходит в формате онлайн-трансляции. Желающие могут просмотреть событие на цифровых платформах Ukrainian Fashion Week и медиасервисе Megogo.