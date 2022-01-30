Звезда "Крепостной" разобрала елку, а Роналду с семьей позагорал на пляже - как звезды провели выходные

Исполнительница Джамала, недавно завершившая семейный отпуск в Египте, решила провести время без семьи. В эти выходные победительница Евровидения-2016 отправилась на Шри-Ланку. Как призналась певица в InstaStories, сама путешествовала еще до замужества и рождения детей. А 2021 год оказался сложным для нее, поэтому Джамала решила перезагрузиться на острове.

Кто еще провел выходные на белоснежном пляже, а кто из звезд наслаждался отдыхом дома – рассказывает Gazeta.ua.

Устроить отпуск без супруга Влада Топалова и сына Майкла решила и телеведущая Регина Тодоренко. Дразнит подписчиков в Instagram солнечными кадрами из Мексики. В частности, звезда позировала в синем бикини на фоне Карибского моря.

Блогер Даша Квиткова, которую выбрал герой реалити "Холостяк-9" Никита Добрынин, тоже делится снимками в купальнике. Супруги вместе с сыном Леоном отдыхают на Сейшельских островах. Оттуда избранница "холостяка" показывает горячие фото.

Аргентинская модель Джорджина Родригес, которая скоро родит близнецов португальскому футболисту Криштиану Роналду, похвасталась семейным отдыхом. Возлюбленная спортсмена опубликовала кадр, на котором предстала вместе с Роналду и детьми: Криштиану Роналду-младшим, Аланой Мартиной дос Сантос, Матео Роналду, Евой Марией Дос Сантос. Звездная семья отдыхала на пляже в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

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Исполнитель Monatik тоже проводит отпуск вместе с самыми близкими – женой Ириной и сыновьями Данилом и Платоном. Отдыхают на Мальдивских островах. В эти выходные певец поделился фотографией, сделанной на закате.

Диджей Анастасия Кумейко, известная как Dj Nana, 30 января мотивировала пользователей заняться спортом. В воскресенье сфотографировалась лежа на полу в спортзале. Позировала в пикантном спортивном комплекте.

Звезда сериала "Крепостная" Наталья Денисенко призналась подписчикам, что в субботу, 29 января, разобрала елку. Она добавила, что после этого к ней "пришло осознание, что праздники закончились". Сопровождала пост праздничными фотографиями, на которых предстала в зеленом пышном платье и с бокалом игристого.

Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару продолжает радовать фанатов снимками из Таиланда. Ее бойфренд-британец Риз сфотографировал любимую на фоне пальм и моря. Сопонару позировала в джинсовых шортах, бежевой футболке и кардигане на закате.