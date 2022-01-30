Звезда "Крепостной" разобрала елку, а Роналду с семьей позагорал на пляже - как звезды провели выходные

 
Ексклюзивы
1/5
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на крупнейшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на крупнейшем рынке Европы
1 Просмотров: 6147
В Киеве учат воевать с Россией: как проходит обучение - фото и видео
В Киеве учат воевать с Россией: как проходит обучение - фото и видео
Просмотров: 4924
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
2 Просмотров: 2718
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2 Просмотров: 1881
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
1 Просмотров: 1332
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Просмотров: 1332
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Просмотров: 2502
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
Просмотров: 1665
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1332
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
7 Просмотров: 4635
Фото
Все фото
7
8
11
6
6
Звезда &quot;Крепостной&quot; разобрала елку, а Роналду с семьей позагорал на пляже - как звезды провели выходные
Звезда "Крепостной" разобрала елку, а Роналду с семьей позагорал на пляже - как звезды провели выходные
Раскрепощенная Ана Чери покрутила аппетитными прелестями на камеру
Раскрепощенная Ана Чери покрутила аппетитными прелестями на камеру
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
Эпатажная Майли Сайрус обнажила грудь в дерзком фотосете
Эпатажная Майли Сайрус обнажила грудь в дерзком фотосете
Датская топ-модель зажгла сеть позированием топлесс на черно-белых кадрах
Датская топ-модель зажгла сеть позированием топлесс на черно-белых кадрах
Видео
Все видео
Дорофеева устроила танцы с военным оркестром
Дорофеева устроила танцы с военным оркестром
"А де моя сонячна" - Kalush, "Сальто Назад" и Skofka представили совместную лирическую работу
"А де моя сонячна" - Kalush, "Сальто Назад" и Skofka представили совместную лирическую работу
"Океан Ельзи" выпустил трогательный клип о весне и любви снеговика
"Океан Ельзи" выпустил трогательный клип о весне и любви снеговика
Дуэт Mash & Kornel показал вайбовую историю влюбленных в новом клипе
Дуэт Mash & Kornel показал вайбовую историю влюбленных в новом клипе
Вещие сны, мистические совпадения и полет на высоте более 6 м в клипе экс-участницы "Голосу країни"
Вещие сны, мистические совпадения и полет на высоте более 6 м в клипе экс-участницы "Голосу країни"
Интервью
1/5
Новые услуги в Дии, перепись населения и кибер фронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дии, перепись населения и кибер фронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Просмотров: 153
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 873
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6813
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1620
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1593
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
28 января 2022
1 Просмотров: 1008
Із сейшельської пальми видніше
10 січня Зеленський виставив в інстаграмі картонну дурилку. На ній він у президентському кабінеті за робочим столом. Мовляв, трудовий рік розпочато. ...
понедельник, 31 января 2022 08:09

Звезда "Крепостной" разобрала елку, а Роналду с семьей позагорал на пляже - как звезды провели выходные
7

  Комментировать

Исполнительница Джамала, недавно завершившая семейный отпуск в Египте, решила провести время без семьи. В эти выходные победительница Евровидения-2016 отправилась на Шри-Ланку. Как призналась певица в InstaStories, сама путешествовала еще до замужества и рождения детей. А 2021 год оказался сложным для нее, поэтому Джамала решила перезагрузиться на острове.

Кто еще провел выходные на белоснежном пляже, а кто из звезд наслаждался отдыхом дома – рассказывает Gazeta.ua.

Устроить отпуск без супруга Влада Топалова и сына Майкла решила и телеведущая Регина Тодоренко. Дразнит подписчиков в Instagram солнечными кадрами из Мексики. В частности, звезда позировала в синем бикини на фоне Карибского моря.

Блогер Даша Квиткова, которую выбрал герой реалити "Холостяк-9" Никита Добрынин, тоже делится снимками в купальнике. Супруги вместе с сыном Леоном отдыхают на Сейшельских островах. Оттуда избранница "холостяка" показывает горячие фото.

Аргентинская модель Джорджина Родригес, которая скоро родит близнецов португальскому футболисту Криштиану Роналду, похвасталась семейным отдыхом. Возлюбленная спортсмена опубликовала кадр, на котором предстала вместе с Роналду и детьми: Криштиану Роналду-младшим, Аланой Мартиной дос Сантос, Матео Роналду, Евой Марией Дос Сантос. Звездная семья отдыхала на пляже в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах.

Исполнительница Джамала, недавно завершившая семейный отпуск в Египте, решила провести время без семьи. Она отправилась на Шри-Ланку
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Устроить отпуск без супруга Влада Топалова и сына Майкла решила и телеведущая Регина Тодоренко. Отдыхает в Мексике
Блогер Даша Квиткова, которую выбрал герой реалити "Холостяк-9" Никита Добрынин, тоже делится снимками в купальнике. Супруги вместе с сыном Леоном отдыхают на Сейшельских островах
Аргентинская модель Джорджина Родригес, которая скоро родит близнецов португальскому футболисту Криштиану Роналду, похвасталась семейным отдыхом в Дубае
Исполнитель Monatik тоже проводит отпуск вместе с ближайшими – женой Ириной и сыновьями Данилом и Платоном. Отдыхают на Мальдивских островах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети

Исполнитель Monatik тоже проводит отпуск вместе с самыми близкими – женой Ириной и сыновьями Данилом и Платоном. Отдыхают на Мальдивских островах. В эти выходные певец поделился фотографией, сделанной на закате.

Диджей Анастасия Кумейко, известная как Dj Nana, 30 января мотивировала пользователей заняться спортом. В воскресенье сфотографировалась лежа на полу в спортзале. Позировала в пикантном спортивном комплекте.

Звезда сериала "Крепостная" Наталья Денисенко призналась подписчикам, что в субботу, 29 января, разобрала елку. Она добавила, что после этого к ней "пришло осознание, что праздники закончились". Сопровождала пост праздничными фотографиями, на которых предстала в зеленом пышном платье и с бокалом игристого.

Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару продолжает радовать фанатов снимками из Таиланда. Ее бойфренд-британец Риз сфотографировал любимую на фоне пальм и моря. Сопонару позировала в джинсовых шортах, бежевой футболке и кардигане на закате.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Звезда "Крепостной" разобрала елку, а Роналду с семьей позагорал на пляже - как звезды провели выходные». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Назвали дату реванша боя Усик – Джошуа
Назвали дату реванша боя Усик – Джошуа Просмотров: 24615
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
11
 Просмотров: 22959
На Донбассе зафиксировали необычное поведение российских оккупантов
На Донбассе зафиксировали необычное поведение российских оккупантов Просмотров: 13725
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото
14
 1 Просмотров: 9342
&quot;Я ненавижу украинский язык&quot;: на канале &quot;Рада&quot; работает украинофобка
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
 2 Просмотров: 7695
Знаменитости
Раскрепощенная Ана Чери покрутила аппетитными прелестями на камеру
Раскрепощенная Ана Чери покрутила аппетитными прелестями на камеру
8
 Просмотров: 1386
Дорофеева устроила танцы с военным оркестром
Дорофеева устроила танцы с военным оркестром
 Просмотров: 495
Актриса сериала "Викинг" поддержала Украину на фоне Родины-Матери
Актриса сериала "Викинг" поддержала Украину на фоне Родины-Матери Просмотров: 1611
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
11
 Просмотров: 22968
Для трендового образа: Меган Фокс показала, с чем миксовать главный цвет 2022-го
Для трендового образа: Меган Фокс показала, с чем миксовать главный цвет 2022-го Просмотров: 396
Больше всего комментируют
12
Порошенко призвал других членов НАТО брать пример из Британии и США и дать Украине оружие – The Times
11
Между Украиной и США растет напряжение - CNN
7
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
2
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2
"Квартал" насаждает "русский мир" – новый сериал на канале Коломойского возмутил общественность
Голосов: 44147
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть