Криштиану Роналду станет отцом в пятый раз

Звездный футболист 36-летний Криштиану Роналду поделился радостной новостью. Его любимая Джорджина Родригес беременна во второй раз.

Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии объявил, что скоро станет отцом близнецов. Поделился этим в Instagram.

"Рады сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви - мы не можем дождаться встречи с вами", - написал спортсмен под нежными снимками с Родригес и детьми.

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Фото: instagram.com/cristiano

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес встречаются с 2016 года. Пара воспитывает общую дочь Алану Мартину, родившуюся в 2017 году, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей (Криштиану-младшего, Еву и Матео).