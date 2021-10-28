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четверг, 28 октября 2021 18:10

Криштиану Роналду станет отцом в пятый раз
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Звездный футболист 36-летний Криштиану Роналду поделился радостной новостью. Его любимая Джорджина Родригес беременна во второй раз.

Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии объявил, что скоро станет отцом близнецов. Поделился этим в Instagram.

"Рады сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви - мы не можем дождаться встречи с вами", - написал спортсмен под нежными снимками с Родригес и детьми.

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Криштиану Роналду станет отцом в пятый раз
Фото: instagram.com/cristiano
Криштиану Роналду станет отцом в пятый раз
Криштиану Роналду станет отцом в пятый раз
Криштиану Роналду станет отцом в пятый раз
Криштиану Роналду станет отцом в пятый раз

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес встречаются с 2016 года. Пара воспитывает общую дочь Алану Мартину, родившуюся в 2017 году, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей (Криштиану-младшего, Еву и Матео).

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