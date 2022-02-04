Тринчер поделилась мыслями о сексуальности и назвала свои самые привлекательные части тела

Актриса и певица Анна Тринчер стала героиней съемки Guess и попозировала в разных образах.

Кадрами стильного фотосета блогер поделилась в Instagram. А в интервью изданию Buro призналась, что в себе считает самым привлекательным.

"Я мечтала стать манекенщицей Guess. Еще с подросткового возраста я ходила по магазинам, рассматривая их витрины и плакаты, и мечтала когда-то там оказаться. Модели на них всегда выглядели шикарно. Их формы, пышные волосы, бедра, грудь. И вот теперь я прикоснулась к этому бренду", - рассказала Тринчер.

Фото: buro247.ua

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Блогер добавила, что любит подчеркивать свои формы. Звезда считает, что все женщины благодаря своей индивидуальности – красивые.

"Мой предел открытости максимальный. Мне нравится, когда девушки подчеркивают свои формы, бедра, грудь, например. Между эротикой и вульгарностью действительно тонкая грань, и я пытаюсь между ним балансировать", - поделилась звезда сериала "Школа".

Звезда призналась, что самыми привлекательными в себе считает бедра и ягодицы. Она всегда подчеркивает их лосинами, обтягивающими джинсами или юбками

Блогер и певица 20-летняя Анна Тринчер осуществила свою мечту. Актриса посветила увеличенной до третьего размера грудью в сети.