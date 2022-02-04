Тринчер поделилась мыслями о сексуальности и назвала свои самые привлекательные части тела

 
Ексклюзивы
1/5
Днепровский стрелок отказался от всех показаний и сменил адвокатов
Днепровский стрелок отказался от всех показаний и сменил адвокатов
Просмотров: 954
Посмотреть, как Шэрон Стоун расследует настоящие преступления, и почитать украинское фэнтези – топ-12 идей для насыщенных выходных
Посмотреть, как Шэрон Стоун расследует настоящие преступления, и почитать украинское фэнтези – топ-12 идей для насыщенных выходных
Просмотров: 396
"Покажем, как эти "штучки" появляются на фасадах и куда исчезают": открыли выставку загадочных художников Pomme de Boue
"Покажем, как эти "штучки" появляются на фасадах и куда исчезают": открыли выставку загадочных художников Pomme de Boue
Просмотров: 603
"Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?": как директоров школ учили стрелять - фото и видео
"Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?": как директоров школ учили стрелять - фото и видео
Просмотров: 1341
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Просмотров: 6273
"Худший сценарий – это вернуть Донбасс на российских условиях" - политтехнолог
"Худший сценарий – это вернуть Донбасс на российских условиях" - политтехнолог
Просмотров: 504
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
Просмотров: 1080
"Чудовища Примаченко и опасная советская символика" – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд
"Чудовища Примаченко и опасная советская символика" – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд
Просмотров: 756
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
Просмотров: 1080
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
Просмотров: 2277
Фото
Все фото
5
5
5
6
5
Shadows of Forgotten Ancestors. Alina Pash представила песню на нацотбор Евровидение 2022
Shadows of Forgotten Ancestors. Alina Pash представила песню на нацотбор Евровидение 2022
Имитировала оргазм и бесят стереотипы внешности - солистка Kazka поделилась откровениями о себе
Имитировала оргазм и бесят стереотипы внешности - солистка Kazka поделилась откровениями о себе
Тринчер поделилась мыслями о сексуальности и назвала свои самые привлекательные части тела
Тринчер поделилась мыслями о сексуальности и назвала свои самые привлекательные части тела
&quot;Часто лезу, куда не просят&quot; – жена Скичка указала на минусы, с которыми &quot;дружит&quot;
"Часто лезу, куда не просят" – жена Скичка указала на минусы, с которыми "дружит"
На протяжении 25 лет: Бекхэм рассекретил, какое блюдо ест Виктория каждый день ради стройности
На протяжении 25 лет: Бекхэм рассекретил, какое блюдо ест Виктория каждый день ради стройности
Видео
Все видео
Семь лет без Кузьмы: вспоминаем самые известные песни культового артиста
Семь лет без Кузьмы: вспоминаем самые известные песни культового артиста
О тернистом пути эмигранта: Gremo презентовал сингл, написанный за рулем трака
О тернистом пути эмигранта: Gremo презентовал сингл, написанный за рулем трака
Дорофеева устроила танцы с военным оркестром
Дорофеева устроила танцы с военным оркестром
"А де моя сонячна" - Kalush, "Сальто Назад" и Skofka представили совместную лирическую работу
"А де моя сонячна" - Kalush, "Сальто Назад" и Skofka представили совместную лирическую работу
"Океан Ельзи" выпустил трогательный клип о весне и любви снеговика
"Океан Ельзи" выпустил трогательный клип о весне и любви снеговика
Интервью
1/5
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 882
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 936
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 378
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 1035
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 1008
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 февраля 2022
Просмотров: 486
Господи!
У вечірній маршрутці на Вишеньки людей сиділо негусто, і всі їхали понуро й мовчки, чисто у бомбовозі. І тут в якийсь момент виник цей чоловічок. От ...
пятница, 04 февраля 2022 12:01

Тринчер поделилась мыслями о сексуальности и назвала свои самые привлекательные части тела
5

  Комментировать

Актриса и певица Анна Тринчер стала героиней съемки Guess и попозировала в разных образах.

Кадрами стильного фотосета блогер поделилась в Instagram. А в интервью изданию Buro призналась, что в себе считает самым привлекательным.

"Я мечтала стать манекенщицей Guess. Еще с подросткового возраста я ходила по магазинам, рассматривая их витрины и плакаты, и мечтала когда-то там оказаться. Модели на них всегда выглядели шикарно. Их формы, пышные волосы, бедра, грудь. И вот теперь я прикоснулась к этому бренду", - рассказала Тринчер.

Анна любит обтягивать бедра лосинами и джинсами
Фото: buro247.ua
Анна Тринчер стала новой героиней съемки Guess
Тринчер попозвала в лугах из новой коллекции, посвященной модели Анни-Николь Смит
Блогерша попозировала в разных образах
Анна Тринчер снялась для Guess

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Мальдивах Брежнева похвасталась изгибами подтянутого тела в бикини

Блогер добавила, что любит подчеркивать свои формы. Звезда считает, что все женщины благодаря своей индивидуальности – красивые.

"Мой предел открытости максимальный. Мне нравится, когда девушки подчеркивают свои формы, бедра, грудь, например. Между эротикой и вульгарностью действительно тонкая грань, и я пытаюсь между ним балансировать", - поделилась звезда сериала "Школа".

Звезда призналась, что самыми привлекательными в себе считает бедра и ягодицы. Она всегда подчеркивает их лосинами, обтягивающими джинсами или юбками

Блогер и певица 20-летняя Анна Тринчер осуществила свою мечту. Актриса посветила увеличенной до третьего размера грудью в сети.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тринчер поделилась мыслями о сексуальности и назвала свои самые привлекательные части тела». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
февраля

Женщина впервые стала премьер-министром

Самое читаемое
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
6
 Просмотров: 13348
Вере Брежневой 40. Самые сексуальные кадры и неожиданные факты из жизни артистки
Вере Брежневой 40. Самые сексуальные кадры и неожиданные факты из жизни артистки
16
 Просмотров: 10188
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину Просмотров: 9837
&quot;Плакала, когда очнулась&quot; - врачи дали прогноз раненой днепровским стрелком
"Плакала, когда очнулась" - врачи дали прогноз раненой днепровским стрелком Просмотров: 9270
Мать днепровского стрелка не планирует возвращаться из России - СМИ
Мать днепровского стрелка не планирует возвращаться из России - СМИ Просмотров: 8253
Знаменитости
Shadows of Forgotten Ancestors. Alina Pash представила песню на нацотбор Евровидение 2022
Shadows of Forgotten Ancestors. Alina Pash представила песню на нацотбор Евровидение 2022
5
 Просмотров: 90
Имитировала оргазм и бесят стереотипы внешности - солистка Kazka поделилась откровениями о себе
Имитировала оргазм и бесят стереотипы внешности - солистка Kazka поделилась откровениями о себе
5
 Просмотров: 855
"Часто лезу, куда не просят" – жена Скичка указала на минусы, с которыми "дружит"
"Часто лезу, куда не просят" – жена Скичка указала на минусы, с которыми "дружит"
6
 Просмотров: 801
На протяжении 25 лет: Бекхэм рассекретил, какое блюдо ест Виктория каждый день ради стройности
На протяжении 25 лет: Бекхэм рассекретил, какое блюдо ест Виктория каждый день ради стройности
5
 Просмотров: 4482
"Мечтаем поехать к Йоулупукки" – юморист поделился особыми зимними традициями
"Мечтаем поехать к Йоулупукки" – юморист поделился особыми зимними традициями
5
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
3
"Кролики" на кремлевском ТВ жаловались на Украину
2
Тысячи подозрений и обвинительных актов. ГБР могут критиковать по заказу "влиятельных врагов"
1
Пенсия в марте вырастет как минимум на 14%
1
Газпром начал наращивать поставки газа в Европу: транзит пойдет через Украину
1
Киру Рудык вызвали на допрос
Голосов: 44159
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть