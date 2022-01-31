В домашней обстановке: Каминская озадачила порцией нежных фото с эксом

Артистка 37-летняя Слава Каминская продолжает удивлять фанатов нежностями с бывшим мужем Эдгаром Каминским. Певица, которая призналась, на сколько квартир заработала, пока была в составе группы "НеАнгелы", часто публикует общие фото с эксом.

Звезда поделилась в Instagram кадрами, сделанными в домашней обстановке. Экс-супруги позировали с их сыном Леоном. Исполнительница вместе с мальчиком прицепили усы на лицо.

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В посте к серии фото Каминская спросила, на кого похож Леон. Большинство пользователей сети отметили, что на отца. Также некоторые пошутили, что похож на певца Павла Зиброва.

Фото: instagram.com/babaslavka

На прошлых выходных Каминская наслаждалась отдыхом на Занзибаре. В сети поделилась снимком, на котором покрасовалась в ярко-зеленом платье и розовых тапочках.