В домашней обстановке: Каминская озадачила порцией нежных фото с эксом

Артистка 37-летняя Слава Каминская продолжает удивлять фанатов нежностями с бывшим мужем Эдгаром Каминским. Певица, которая призналась, на сколько квартир заработала, пока была в составе группы "НеАнгелы", часто публикует общие фото с эксом.
Звезда поделилась в Instagram кадрами, сделанными в домашней обстановке. Экс-супруги позировали с их сыном Леоном. Исполнительница вместе с мальчиком прицепили усы на лицо.
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В посте к серии фото Каминская спросила, на кого похож Леон. Большинство пользователей сети отметили, что на отца. Также некоторые пошутили, что похож на певца Павла Зиброва.
На прошлых выходных Каминская наслаждалась отдыхом на Занзибаре. В сети поделилась снимком, на котором покрасовалась в ярко-зеленом платье и розовых тапочках.
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