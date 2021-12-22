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среда, 22 декабря 2021 13:20

Каминская рассекретила, сколько купила квартир за гонорары в "НеАнгелах"

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Певица 37-летняя Слава Каминская рассказала, на сколько квартир смогла заработать, пока была в группе "НеАнгелы". В марте участники музыкального коллектива объявили о распаде.

Исполнительница также призналась, что ее сольная карьера уже приносит доход. Хотя добавила, что больше тратит, чем зарабатывает. О своих заработках рассказала в программе "Світське життя".

Автор: instagram.com/babaslavka
  Исполнительница Слава Каминская призналась, сколько приобрела квартиры за гонорары
Исполнительница Слава Каминская призналась, сколько приобрела квартиры за гонорары

По словам звезды, спонсором, частично ее поддерживающим, является ее бывший - Эдгар Каминский. Также певица получает средства от недвижимости. За 15 лет в "НеАнгелах" Каминская заработала на пять квартир.

"Не могу сказать, что очень много зарабатываю из этих квартир, но они есть, и это очень хорошо", - прокомментировала артистка.

Ведущая программы отметила, что певица хорошо зарабатывала в группе.

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"Когда кто-то тратил свои деньги, я тратила деньги своих мужчин", – ответила Каминская.

Исполнительница Слава Каминская уже полгода строит сольную карьеру со сценическим именем Slava Kaminska. Звезда поделилась, сколько стоят ее услуги. За несколько месяцев ей удалось собрать команду, которой доверяет и с которой советуется насчет разных шагов в музыкальной карьере.

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Дата
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