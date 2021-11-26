Слава Каминская назвала сумму гонорара за корпоратив с ее участием

Исполнительница Слава Каминская уже полгода строит сольную карьеру со сценическим именем Slava Kaminska. Звезда поделилась, сколько стоят ее услуги.

По словам певицы, ее сольный проект до сих пор не окупился. Через несколько месяцев ей удалось собрать команду, которой доверяет и с которой советуется по разным шагам в музыкальной карьере. Этим Каминская поделилась в программе "Слава+".

Автор: instagram.com/babaslavka Певица Слава Каминская назвала сумму гонорара

"Из-за ситуации с ковидом, я не знаю, когда выйду в ноль. Мне иногда кажется, что проект - это больше мои амбиции. Но сейчас, когда появилось больше корпоративов, появилось и больше веры в то, что это коммерческий проект, где я могу петь, что хочу", - отметила экс-участница группы "НеАнгелы".

Как призналась звезда, корпоратив с ее участием стоит €8 тыс. за 10 песен. В новогоднюю ночь ее услуги стоят вдвое дороже.

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Когда журналист спросил о клипе на песню Slava Bogu, звезда отказалась называть сумму, оставленную съемочной команде. Но намекнула, что за клип, представленный в июне этого года, отдала более $10 тыс.

Исполнительница Слава Каминская улетела в отпуск в Объединенные Арабские Эмираты. Звезда проводит отдых с детьми - Лаурой и Леоном. Каминская похвасталась подписчикам, что ее сыну удается хорошо фотографировать.