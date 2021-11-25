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пятница, 26 ноября 2021 01:45

"Так выглядит счастье" – Каминская в купальнике показала, как отдыхает с детьми в Эмиратах
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Исполнительница Слава Каминская улетела в отпуск в Объединенные Арабские Эмираты. Звезда проводит отдых с детьми – Лаурой и Леоном.

Нежными фото экс-участница группы "НеАнгелы" делится в Instagram. Каминская похвасталась подписчикам, что ее сыну удается хорошо фотографировать. Также певица показалась в купальнике.

"Вот так выглядит счастье и справедливость", – написала она.

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Певица Слава Каминская поехала с детьми Лаурой и Леоном на отдых в Объединенные Арабские Эмираты
Фото: instagram.com/babaslavka
Певица Слава Каминская поехала с детьми Лаурой и Леоном на отдых в Объединенные Арабские Эмираты
Певица Слава Каминская поехала с детьми Лаурой и Леоном на отдых в Объединенные Арабские Эмираты
Певица Слава Каминская поехала с детьми Лаурой и Леоном на отдых в Объединенные Арабские Эмираты
Певица Слава Каминская поехала с детьми Лаурой и Леоном на отдых в Объединенные Арабские Эмираты

Певица 37-летняя Слава Каминская опубликовала снимки, на которых позирует с бывшим - пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Экс-пару сняли на праздновании дня рождения бывшей свекрови исполнительницы. Также среди гостей была и мать Каминской.

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