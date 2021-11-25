"Так выглядит счастье" – Каминская в купальнике показала, как отдыхает с детьми в Эмиратах

Исполнительница Слава Каминская улетела в отпуск в Объединенные Арабские Эмираты. Звезда проводит отдых с детьми – Лаурой и Леоном.
Нежными фото экс-участница группы "НеАнгелы" делится в Instagram. Каминская похвасталась подписчикам, что ее сыну удается хорошо фотографировать. Также певица показалась в купальнике.
"Вот так выглядит счастье и справедливость", – написала она.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сиреневых образах: Лилия Ребрик очаровала сеть семейной фотосессией
Певица 37-летняя Слава Каминская опубликовала снимки, на которых позирует с бывшим - пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Экс-пару сняли на праздновании дня рождения бывшей свекрови исполнительницы. Также среди гостей была и мать Каминской.
×
Комментарии