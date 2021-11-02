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вторник, 02 ноября 2021 15:09

Каминская удивила фанатов нежными снимками с экс-мужем
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Певица 37-летняя Слава Каминская опубликовала снимки, на которых позирует с бывшим - пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

Экс-пару сняли на праздновании дня рождения бывшей свекрови исполнительницы. Также среди гостей была и мать Каминской. На снимках, опубликованных в Instagram, экс-любимый нежно обнимает артистку.

"Эти фото должны были попасть в сеть еще 11 октября, но всему свое время. Пожалуй, я чувствовала, что заболею и этот архив понадобится мне позже, поможет не скучать в сети. 11.10 - день рождения нашей замечательной Людмилы Каминской. Было весело. P.S. У нас с Эдгаром, кроме замечательных детей, получаются отличные общие фото", - подписала Каминская фото.

Артистка Слава Каминская опубликовала снимки, на которых позирует вместе с бывшим – пластическим хирургом Эдгаром Каминским
Фото: instagram.com/babaslavka
Экс-пару сняли на праздновании дня рождения бывшей свекрови исполнительницы
Артистка Слава Каминская опубликовала снимки, на которых позирует вместе с бывшим – пластическим хирургом Эдгаром Каминским
Экс-пару сняли на праздновании дня рождения бывшей свекрови исполнительницы
Артистка Слава Каминская опубликовала снимки, на которых позирует вместе с бывшим – пластическим хирургом Эдгаром Каминским

В комментариях фаны отметили, что певица и Эдгар - хорошая пара. Также поклонники надеются, что когда-то экс-супруги снова будут вместе.

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"Просто вы любите друг друга, это очевидно", "Почему-то мне кажется, что у вас с Эдгаром не все потеряно. Так хочется, чтобы вы снова были вместе, вы такая хорошая пара.", "Глаза горят у обоих".

Бывшая участница группы "НеАнгелы" 37-летняя Слава Каминская похвасталась отдыхом с экс-мужем и двумя общими детьми. Звезда вместе с пластическим хирургом 36-летним Эдгаром Каминским наслаждались отпуском в Одессе.

Пара рассталась в 2019 году, но сохраняют дружеские отношения. Проводили время с детьми 6-летним Леоном и 5-летней Лаурой.

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