Слава Каминская отдыхает в Одессе с бывшим мужем

Фото: instagram.com/babaslavka

Бывшая участница группы "НеАнгелы" 37-летняя Слава Каминская похвасталась отдыхом с экс-мужем и двумя общими детьми. Звезда вместе с пластическим хирургом 36-летним Эдгаром Каминским наслаждается отпуском в Одессе.

Пара, расставшаяся в 2019 году, но сохраняющая дружеские отношения, проводит время с детьми 6-летним Леоном и 5-летней Лаурой. Каминская опубликовала совместные снимки в Instagram.

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"Нет ничего прекраснее, чем видеть лица детей счастливыми", - подписала она фото.

Певица Слава Каминская была замужем дважды. В 2012 году вышла замуж за киевского бизнесмена Евгения, но через год пара объявила о разводе. В 2014-м Слава вступила в брак с пластическим хирургом Эдгаром Каминским и взяла его фамилию. У них родились сын Леонард и дочь Лаура. В 2019 году супруги развелись.