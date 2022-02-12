Кто будет представлять Украину на Евровидении-2022: определили победителя нацотбора

12 февраля определили, кто будет представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидения-2022.

Ведущими мероприятия были Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Финал нацотбора, в котором соревновались восемь артистов, прошел в формате телевизионного концерта, передает Gazeta.ua.

В конце января одного из участников дисквалифицировали из-за нарушения правил. Оргкомитет нацотбора решил прекратить участие певца Laud. Его сменил ветеран АТО Barleben.

Выступали финалисты нацотбора в следующем порядке:

1. Cloudless;

2. Michael Soul;

3. Our Atlantic;

4. Barleben;

5. Kalush Orchestra;

6. Roxolana;

7. Wellboy;

8. Alina Pash.

Кроме участников нацотбора, зрители наслаждались выступлениями судей Джамалы и Тины Кароль. Также выступала группа GO_A, которая боролась за победу на Евровидении в прошлом году.

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Давали оценки выступлениям финалистов как зрители, так и члены жюри. Ниже всего судьи оценили Cloudless и отдали группе один балл, а выше всего, в восемь баллов, - Alina Pash. Чтобы определить победителя, результаты голосования добавили к количеству баллов от жюри.

Итак, победителем нацотбора стал Alina Pash. Именно ей доверили украинцы представлять страну на Евровидении-2022.

Послушать песню, с которой певица будет бороться за победу на Евровидении-2022 в Италии, можете в видео.

66-й песенный конкурс Евровидение-2022 пройдет в итальянском городе Турин на арене Pala Olimpico. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а гранд-финал – 14 мая. Согласно жеребьевке, представитель Украины выступит в первой половине первого полуфинала, который состоится 10 мая.