Кто будет представлять Украину на Евровидении-2022: определили победителя нацотбора

12 февраля определили, кто будет представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидения-2022.
Ведущими мероприятия были Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Финал нацотбора, в котором соревновались восемь артистов, прошел в формате телевизионного концерта, передает Gazeta.ua.
В конце января одного из участников дисквалифицировали из-за нарушения правил. Оргкомитет нацотбора решил прекратить участие певца Laud. Его сменил ветеран АТО Barleben.
Выступали финалисты нацотбора в следующем порядке:
1. Cloudless;
2. Michael Soul;
3. Our Atlantic;
4. Barleben;
5. Kalush Orchestra;
6. Roxolana;
7. Wellboy;
8. Alina Pash.
Кроме участников нацотбора, зрители наслаждались выступлениями судей Джамалы и Тины Кароль. Также выступала группа GO_A, которая боролась за победу на Евровидении в прошлом году.
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Давали оценки выступлениям финалистов как зрители, так и члены жюри. Ниже всего судьи оценили Cloudless и отдали группе один балл, а выше всего, в восемь баллов, - Alina Pash. Чтобы определить победителя, результаты голосования добавили к количеству баллов от жюри.
Итак, победителем нацотбора стал Alina Pash. Именно ей доверили украинцы представлять страну на Евровидении-2022.
Послушать песню, с которой певица будет бороться за победу на Евровидении-2022 в Италии, можете в видео.
66-й песенный конкурс Евровидение-2022 пройдет в итальянском городе Турин на арене Pala Olimpico. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а гранд-финал – 14 мая.
Согласно жеребьевке, представитель Украины выступит в первой половине первого полуфинала, который состоится 10 мая.
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