Тринчер подверглась критике из-за "голого" наряда: "Слишком вульгарно"

Блогерша, исполнительница и актриса 20-летняя Анна Тринчер посетила церемонию награждения "Музыкальная платформа". Для выступления подобрала соблазнительный образ.

Автор: пресс-служба телеканала "Украина" Анну Тринчер раскритиковали пользователи сети из-за "голого" костюма

Звезда сети удивила фанатов провокационным нарядом. Она опубликовала видео, на котором позирует в "голом" комбинезоне, в Instagram.

Ее сразу же раскритиковало большинство пользователей сети:

"Ужас. Что в голове", "Это уже слишком пошло и просто отвратительно. Какое искусство?", "Для стриптиз-клуба то, что надо", "Мир сошел с ума. Столько пошлости. Уж и не знают, что на себя надеть", "Это слишком откровенный образ".

По словам Тринчер, ее жених Александр Волошин не против откровенных образов, в которых она выступает. В частности, наряд на музыкальной церемонии понравились и фанатам звезды сериала "Школа":

"Вау, какой наряд. И фигура класс", "Красавица. Невероятная, талантливая", "Какая ты секси", "Хочешь весь мир с ума свести?", "Крутая".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Тринчер (@annatrincher_official)

Самой певице облегающий комбинезон нравится. На его создание дизайнеры потратили всего день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Триколор, позор и безвкусица" - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм "Мисс Украины-2021"

"Предыдущий, который я планировала для этого выступления, провалился. Так бывает у артистов. Тот наряд мне просто не понравился. Я не чувствовала себя в нем, понимала, что это не я. А в этом я действительно Анна Тринчер", - отметила она в сети.

Певица, блогер и актриса Анна Тринчер рассекретила детали отношений с блогером-женихом Александром Волошином. Звезда сериала "Школа" поделилась, какие у пары есть традиции.