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пятница, 10 декабря 2021 01:45

Тринчер подверглась критике из-за "голого" наряда: "Слишком вульгарно"

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Блогерша, исполнительница и актриса 20-летняя Анна Тринчер посетила церемонию награждения "Музыкальная платформа". Для выступления подобрала соблазнительный образ.

Автор: пресс-служба телеканала "Украина"
  Анну Тринчер раскритиковали пользователи сети из-за "голого" костюма
Анну Тринчер раскритиковали пользователи сети из-за "голого" костюма

Звезда сети удивила фанатов провокационным нарядом. Она опубликовала видео, на котором позирует в "голом" комбинезоне, в Instagram.

Ее сразу же раскритиковало большинство пользователей сети:

"Ужас. Что в голове", "Это уже слишком пошло и просто отвратительно. Какое искусство?", "Для стриптиз-клуба то, что надо", "Мир сошел с ума. Столько пошлости. Уж и не знают, что на себя надеть", "Это слишком откровенный образ".

По словам Тринчер, ее жених Александр Волошин не против откровенных образов, в которых она выступает. В частности, наряд на музыкальной церемонии понравились и фанатам звезды сериала "Школа":

"Вау, какой наряд. И фигура класс", "Красавица. Невероятная, талантливая", "Какая ты секси", "Хочешь весь мир с ума свести?", "Крутая".

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Публикация от Анна Тринчер (@annatrincher_official)

Самой певице облегающий комбинезон нравится. На его создание дизайнеры потратили всего день.

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"Предыдущий, который я планировала для этого выступления, провалился. Так бывает у артистов. Тот наряд мне просто не понравился. Я не чувствовала себя в нем, понимала, что это не я. А в этом я действительно Анна Тринчер", - отметила она в сети.

Певица, блогер и актриса Анна Тринчер рассекретила детали отношений с блогером-женихом Александром Волошином. Звезда сериала "Школа" поделилась, какие у пары есть традиции.

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