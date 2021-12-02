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четверг, 02 декабря 2021 19:10

Тринчер поделилась традициями с женихом: "Стягивает меня с кровати"
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Певица, блогер и актриса Анна Тринчер рассекретила детали отношений с блогером-женихом Александром Волошином.

Звезда сериала "Школа" поделилась, какие у пары есть традиции. Она рассказала за кулисами шоу "Кто сверху" на "Новом канале", что для нее и любимого главным является завтрак.

"Даже если у меня съемки в 9:00-10:00, стараемся встать в 7:00, чтобы хорошо позавтракать. Для нас это действительно важно. И мы не сидим в телефонах, не решаем какие-то вопросы, а посвящаем момент друг другу, общаемся, шутим, что-то придумываем", - сказала исполнительница.

Певица Анна Тринчер рассказала о традициях с женихом Александром Волошином
Фото: instagram.com/annatrincher_official
Певица Анна Тринчер рассказала о традициях с женихом Александром Волошином
Певица Анна Тринчер рассказала о традициях с женихом Александром Волошином
Певица Анна Тринчер рассказала о традициях с женихом Александром Волошином
Певица Анна Тринчер рассказала о традициях с женихом Александром Волошином

Также влюбленные пытаются дисциплинировать друг друга.

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"Мы всегда прописываем вещи, которые нам необходимо делать каждый день. Например, просыпаться утром, ложиться раньше полуночи. И через месяц-два эти правила входят в нашу жизнь. Саша дисциплинированнее. Постоянно стягивает меня с кровати, заставляет просыпаться или заниматься спортом, а я могу ныть, что хочу прожить свою молодость нормально", - раскрыла Тринчер.

Певица и актриса 20-летняя Анна Тринчер выходит замуж. Ее избранником стал скандальный блогер-бизнесмен 24-летний Александр Волошин.

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02
декабря

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