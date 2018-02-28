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среда, 28 февраля 2018 17:11

Данилко пожалел о своей нецензурной лексике во время нацотбора Евровидения

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Данилко пожалел о своей нецензурной лексике во время нацотбора Евровидения
Данилко высказался о нецензурном обращении к директору Таянны во время нацотбора Евровидения Фото: Viva!

В эфире телеканала 112 судья украинского отбора Андрей Данилко принес свои извинения за матерное выражение в адрес Александра Кажияна, директора певицы TAYANNA, а также попросил прощения у команды певицы

24 февраля в Киеве состоялся финал украинского отбора на конкурс "Евровидение". После выступления TAYANNA Данилко поставил под сомнение, что участница поет в живую. Чтобы развеять сомнения, звукорежиссер СТБ включил "минус" конкурсного трека. Как оказалось, предположения члена жюри не подтвердились - певица пела в живую и под овации зала исполнила фрагмент песни еще раз, что доказало заблуждение Данилко. Тем не менее комментарии Данилко вызвали негодование зала и директора певицы, который обратился к Данилко: "Как вам не стыдно, Андрей?!" На что Данилко ответил нецензурной лексикой.

О том, что жалеет о произошедшем инциденте Андрей Данилко признался в эфире общенационального телеканала:

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"Фраза, которая была сказана резко...я, конечно, жалею об этом. Честно скажу: нужно быть сдержанным, нужно понимать, что это прямой эфир, что там были и дети".

В продолжение разговора с Алесей Бацман, ведущей программы, Данилко добавил:

"Они нервничали, он тоже сорвался (Александр Кажиян). Он настолько переживал за Таянну, что я хочу как-то ее унизить. Но реально это круто, что он бросился на амбразуру. Я хочу, чтобы эта вся история закончилась. Я думаю это должно сойти на нет, это все было на эмоциях".

"Вы меня, пожалуйста, простите за субботнюю ситуацию, которая произошла. И Таянна, и Миша Ясинский, и Саша Кажиян. Мы все живем в одной стране. Я думаю, надо простить друг друга", - обратился Данилко.

В свою очередь директор певицы на своей странице в Facebook опубликовал пост, которым подтвердил, что конфликт исчерпан:

"В этой ситуации я приму на себя роль ученика, который не держит зла на вспылившего учителя. Три года назад я понял, что любовь сильнее нелюбви. поэтому, да, надо простить друг друга..."

24 февраля назвали победителя национального отбора Евровидения-2018. Им стал одессит 20-летний MELOVIN с ярким номером, в котором загораются подмостки-лестница, на которых стоит рояль исполнителя. MELOVIN представит Украину на песенном конкурсе в столице Португалии Лиссабоне. Большинство стран, участвующих в конкурсе, тоже уже успели выбрать претендентов.

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