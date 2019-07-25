"Ангел" Victoria's Secret снялась для глянца на пляже без одежды

Одна из самых известных "ангелов" бельевого бренда Victoria's Secret 28-летняя португальская модель Сара Сампайо снялась в пикантном фотосете для GQ Spain.

Откровенные снимки Сары, которые сделал фотограф Мариано Виванко, вышли в июльско-августовском номере журнала.

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Большинство кадров с фотосета были сделаны на пляже. Там Сампайо позировала в белом сплошном купальнике, мокром пеньюаре на фоне скалы, а также полностью без одежды.

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски продемонстрировала упругие ягодицы и стройную фигуру.