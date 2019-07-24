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среда, 24 июля 2019 16:16

Без фотошопа и фильтров: как выглядит тело Кортни Кардашьян в реальной жизни

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Без фотошопа и фильтров: как выглядит тело Кортни Кардашьян в реальной жизни
Кортни Кардашьян засветила фигуру без фотошопа. Фото: @kourtneykardash

Американская модель и бизнесвумен 40-летняя Кортни Кардашьян поразила сеть снимками фигуры без фотошопа и фильтров.

Папарацци сфотографировали знаменитость на пляже.

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На одном из фото Кортни выходила из воды в ярко желтом купальнике и солнцезащитных очках, на другом - женщина надела цветное бикини.

Поклонникам Кардашьян было все равно на неотфотошопленные фото, фанаты начали нахваливать фигуру Кортни.

"Твое тело это бомба", "фигура просто огонь", "королева", "мы любим тебя, Корт".

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Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

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Публикация от Splash News (@splashnews)

Недавно героиня реалити-шоу "Семейство Кардаш`ян" Кортни Кардашьян разделась на камеру.

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