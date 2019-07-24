Без фотошопа и фильтров: как выглядит тело Кортни Кардашьян в реальной жизни

Кортни Кардашьян засветила фигуру без фотошопа. Фото: @kourtneykardash

Американская модель и бизнесвумен 40-летняя Кортни Кардашьян поразила сеть снимками фигуры без фотошопа и фильтров.

Папарацци сфотографировали знаменитость на пляже.

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На одном из фото Кортни выходила из воды в ярко желтом купальнике и солнцезащитных очках, на другом - женщина надела цветное бикини.

Поклонникам Кардашьян было все равно на неотфотошопленные фото, фанаты начали нахваливать фигуру Кортни.

"Твое тело это бомба", "фигура просто огонь", "королева", "мы любим тебя, Корт".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 19 Июл 2019 в 12:10 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Splash News (@splashnews) 19 Июл 2019 в 10:33 PDT

Недавно героиня реалити-шоу "Семейство Кардаш`ян" Кортни Кардашьян разделась на камеру.