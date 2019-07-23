Самая богатая девушка мира снялась обнаженной в соблазнительном фотосете

Фото: @kyliejenner

Американская модель и самая молодая миллиардерша в мире 21-летняя Кайли Дженнер ошеломила сеть обнаженными снимками.

Фото, которые звезда сделала для рекламной кампании своего бренда косметики Kylie Skin, опубликовала в Instagram.

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На снимках Кайли позировала почти обнаженной. На ее теле было только прозрачное боди-сетка, которое не прикрывало интимные части тела. Соблазнительный образ Дженнер довершает минимальный макияж.

Подписчики Кайли, которых уже 141 млн, засыпали комплиментами аппетитную фигуру девушки.

"Невероятные формы", "чрезвычайно красивая", "мое сердце разбила твоя красота", "какая же ты горячая".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sasha Samsonova (@sashasamsonova) 12 Июл 2019 в 3:22 PDT

Американская бизнесвумен Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой в бикини.