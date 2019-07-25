Едва прикрывает грудь: звезды показали, как носить самые трендовые купальники лета 2019-го

Фото: @oliviaculpo

Мировые знаменитости показали, как стильно выглядеть на пляже и какие модели купальников на пике популярности.

Соблазнительными пляжными снимками селебрити не устают делиться в Instagram и задавать настроение пляжной моде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без фотошопа и фильтров: как выглядит тело Кортни Кардашьян в реальной жизни

Кайли и Кендал Дженнер, Алессандра Амбросио, Ирина Шейк и многие другие звездные девушки продемонстрировали курортные тренды, а газета юа сделала подборку с самыми горячими из них.

Недавно бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась обнаженной для глянцевого журнала Vogue Greece.