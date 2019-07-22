Без одежды и белья: супермодель Кендалл Дженнер показала обнаженное тело

Фото: @kendalljenner

Американская супермодель и "ангел" Victoria`s Secret Кендалл Дженнер всколыхнула сеть снимками, на которых предстала полностью обнаженной.

Черно-белые ню-фото одна из сестер Кардашьян разместила в Instagram.

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На снимках Кендалл позировала без одежды и без белья. Интимные места модель прикрывала с помощью различных поз. Волосы знаменитости были распущены, на лице минимальный макияж.

Читатели девушки, которых уже 114 млн, засыпали ее комментариями.

"Самая красивая девушка в мире", "совершенство", "надеюсь, тебе за это заплатили", "если ты уважаешь свое тело, ты никогда не будешь сниматься обнаженной", "мы знаем тебя, как одну из самых красивых женщин мира, не нужно это доказывать каждый раз", "где твое самоуважение?" ,"очень позорно", "ты такая худая, если тебе нужна еда, то не стесняйся попросить", - написали они.

Недавно модель 23-летняя Кендалл Дженнер порадовала фанатов новыми сексуальными фотографиями. Знаменитость сфотографировалась голышом в собственной ванной.