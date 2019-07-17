Экстремально короткий топ и крохотное белье: Эмили Ратаковски похвасталась фигурой

Фото: @emrata

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски продемонстрировала упругие ягодицы и стройную фигуру.

Сексуальные снимки в белье от собственного бренда Inamorata девушка разместила в Instagram.

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Модель надела нижнюю часть от белого бикини в горошек и красный топ, который едва прикрывал грудь.

Комментарии пестрели приятными словами и комплиментами стройности Ратаковски.

"Эмили, ты бомба", "как можно быть такой стройной?", "твой животик просто мечта".

Недавно актриса и Insta-модель Эмили Ратаковски шокировала сеть ню-снимком в бассейне.