Alyona Alyona вспомнила, какую романтику любимый устроил в начале отношений

Рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась романтическими воспоминаниями. Рассказала, как бойфренд-блогер Денис предложил ей встречаться.

В InstaStories артистка призналась: не ожидала, что любимый окажется таким романтиком. В День влюбленных мужчина предложил быть вместе.

Автор: instagram.com/alyona.alyona.official Репер Alyona Alyona рассказала, как начались ее романтические отношения с блогером по имени Денис. Пока пара общие фото не публикует

"И мне было приятно, потому что в последнее время все перестали друг другу предлагать встречаться. Обычно просто сходятся", - поделилась звезда.

Певица рассказала, что "это было романтично".

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"Проснулась утром, и у меня стояли мягкая игрушка и большой Kinder Surprise. Пол дня я его не трогала и не ела. А после обеда решила расковырять. Внутри оказалась наша общая фотография. Она была отфотошоплена, и там была подпись: "Будь моей", - вспомнила она.

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona впервые показала возлюбленного, которого ранее тщательно скрывала. Звезда с тиктокером Денисом посетила церемонию National Bloggers Awards.