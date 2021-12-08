Alyona Alyona вспомнила, какую романтику любимый устроил в начале отношений

Рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась романтическими воспоминаниями. Рассказала, как бойфренд-блогер Денис предложил ей встречаться.
В InstaStories артистка призналась: не ожидала, что любимый окажется таким романтиком. В День влюбленных мужчина предложил быть вместе.
"И мне было приятно, потому что в последнее время все перестали друг другу предлагать встречаться. Обычно просто сходятся", - поделилась звезда.
Певица рассказала, что "это было романтично".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Диагностика отношений и агрессия в нужное русло: почему влюбленным следует заниматься танцами
"Проснулась утром, и у меня стояли мягкая игрушка и большой Kinder Surprise. Пол дня я его не трогала и не ела. А после обеда решила расковырять. Внутри оказалась наша общая фотография. Она была отфотошоплена, и там была подпись: "Будь моей", - вспомнила она.
Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona впервые показала возлюбленного, которого ранее тщательно скрывала. Звезда с тиктокером Денисом посетила церемонию National Bloggers Awards.
Комментарии