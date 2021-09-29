Alyona Alyona впервые показала лицо загадочного бойфренда

Фото: Скриншот с видео ЖВЛ

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona впервые показала возлюбленного, которого ранее тщательно скрывала.

Звезда с тиктокером Денисом посетила церемонию National Bloggers Awards, об этом говорится в программе ЖВЛ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Alyona Alyona получила €10 тыс. от ЕС

Певица сообщила, что переехала к Денису. Однако призналась, что ей сложно жить у любимого, ведь раньше парни переезжали к ней.

"Именно потому, что он мне нравится, решила жить на его территории. Но это мой первый, потому что раньше все жили у меня. И эта территория не такая большая. Возможно, надо спуститься чуть ниже, чтобы подняться чуть выше", - добавила звезда.

Рэп-исполнительница Аlyona Аlyona переехала к бойфренду Денису. Им оказался начинающий рэпер YOXDEN. Он пока не хочет светиться на фото.