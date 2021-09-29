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среда, 29 сентября 2021 10:36

Alyona Alyona впервые показала лицо загадочного бойфренда
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Alyona Alyona со своим парнем Денисом.
Фото: Скриншот с видео ЖВЛ
Alyona Alyona со своим парнем Денисом.
Alyona Alyona со своим парнем Денисом.

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona впервые показала возлюбленного, которого ранее тщательно скрывала.

Звезда с тиктокером Денисом посетила церемонию National Bloggers Awards, об этом говорится в программе ЖВЛ.

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Певица сообщила, что переехала к Денису. Однако призналась, что ей сложно жить у любимого, ведь раньше парни переезжали к ней.

"Именно потому, что он мне нравится, решила жить на его территории. Но это мой первый, потому что раньше все жили у меня. И эта территория не такая большая. Возможно, надо спуститься чуть ниже, чтобы подняться чуть выше", - добавила звезда.

Рэп-исполнительница Аlyona Аlyona переехала к бойфренду Денису. Им оказался начинающий рэпер YOXDEN. Он пока не хочет светиться на фото.

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