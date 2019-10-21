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вторник, 22 октября 2019 06:20

Украинцы реже попадают в аварии на плохих дорогах

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Каждые 4 мин. в Украине происходит авария на дорогах. В среднем - 409 в день. За последние полгода в них травмировались 16 921 человек и погибли 1688. Это на 7% и 10% больше, чем в прошлом году. Основные причины ДТП - нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение дистанции между авто, превышение скорости движения и управление в нетрезвом состоянии.

- В Украине нет системного контроля действий участников движения. Это должна делать полиция, которая имеет немало дополнительных функций. Патрульные не могут сосредоточиться на дорожном движении, - говорит автоюрист Владимир Караваев, 58 лет. Рассказывает о причинах большого количества ДТП в Украине.

Как с авариями борются в Евросоюзе?

- Там данные о каждом вносят в электронный реестр. Затем анализируют и определяют причины. Продолжают работать над устранением. У нас такой системы нет.

Влияет ли качество дорог на количество ДТП?

- В строительство украинских дорог вкладывают миллиарды гривен, не только государственных. Однако при проектировании допускают ошибки, приводящие к авариям. Например, недавно построенную Житомирскую трассу переходят коровы. Потому что село расположено слева от нее, а пастбище - справа. Наземных или подземных переходов для животных не сделали. Теперь там происходят дорожно-транспортные происшествия.

Что еще влияет?

- Поведение людей. Украинцы реже попадают в аварии на плохих дорогах. Чем покрытие хуже, то их меньше. Водители сосредотачиваются на управлении. Но когда выезжают на качественную трассу, внимание рассеивается и скорость растет. У некоторых автомобилистов недостаточно навыков для езды по таким дорогам.

В автошколах слабая подготовка водителей?

- Да. Раньше обучение в них продолжалось не меньше 3,5 месяца. Человек успевал выучить правила дорожного движения. После 2009-го систему изменили. Теперь за полтора месяца имеют права для вождения мотоцикла. 2,5 месяца учатся для получения удостоверения категории В - для управления автомобилем.

По официально утвержденной Кабмином программе, категорию В должны получать после прохождения 140 часов теории и практики. В реальности автошколы дают лишь 60 часов. Каким образом ученики должны добрать еще 80 теоретических занятий - не понятно.

Можно ли найти ответственного за выдачу водительского удостоверения?

- Теоретически можно. Должны быть две экзаменационные комиссии, по правилам. Одну создают в автошколе, она принимает внутренний экзамен. Вторая - в сервисном центре. Во время государственного практического экзамена должны присутствовать три члена комиссии. Никогда не слышал, чтобы сразу все ехали с будущим водителем и проверяли его. Обычно это делает один. Еще два только подписывают решения. Получается коллективная безответственность. В таких условиях возникает коррупция, ее сложно искоренить.

Почему в автошколах изменился подход к обучению?

- Появилось немало "серых" автошкол, которые зарабатывают на учащихся. Чем больше их будет за год, тем для таких заведений лучше. Те, которые предоставляли качественное образование, также вынуждены сокращать программы. Чтобы выдержать конкуренцию.

Готов ли в автошколе ученик перейти к практике вождения на первых неделях?

- Конечно, нет. Так делают после сокращения учебных программ. Это противоречит правилам дорожного движения. Обучать вождению на дорогах общего пользования можно только человека, который знает правила дорожного движения. За неделю это невозможно.

В последнее время происходит много аварий со спецавтомобилями. В чем здесь проблема?

- Нормативно-правовая база регулирования дорожного движения состоит из 80 законов и ряда подпунктов к ним. Возникает много противоречий. На прошлой неделе в Киеве было три аварии с участием "скорой". По правилам, водитель обязан уступить дорогу, если движется автомобиль с включенным проблесковым маячком или специальным звуковым сигналом. Это "или" - первое противоречие, из-за которого служебные машины попадают в ДТП. Потому что водители не видят маячок, а сирена не всегда включена.

Большие штрафы увеличат внимательность водителей?

- Нет. Их повышение не давало результата ни в одной стране. Количество нарушений резко уменьшается в течение первых трех месяцев. Затем аварий становится больше. Через шесть месяцев возвращаются к исходному уровню.

Как уменьшить количество аварий?

- Есть комплексные методы. Два года назад правительство Гройсмана приняло программу обеспечения безопасности дорожного движения. Смертность на дорогах должна уменьшиться на 30 процентов к 2020 году. В программе более 120 пунктов. Реализовали пять или шесть - закупили машины для службы по чрезвычайным ситуациям, органов безопасности, бензин и алкотестеры "Драгер" для полиции. Эксперты Всемирного банка ежегодно предоставляют правительству большой отчет с рекомендациями по дорожному движению. В нем расписаны методы борьбы с авариями. Проблема в том, что ими не пользуются.

Автор: Соломия ЦУРА
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