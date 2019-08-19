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вторник, 20 августа 2019 07:01

Украинцы купили "Роллс-Ройсов" на 23 миллиона гривен

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В июле украинцы приобрели 7,6 тыс. новых автомобилей. Это на 19% больше, чем в прошлом году. Самые популярные марки - французская "Рено", японская "Тойота" и чешская "Шкода".

В В-классе больше всего приобрели "Рено Сандеро", С-класса - "Рено Логан MCV". Среди машин класса D - "Шкода Октавия". Лидером продаж автомобилей бизнес-класса остается "Тойота Кэмри". Самый популярный кроссовер - корейский "Киа Спортедж", посчитали аналитики портала RST.ua.

В целом украинцы потратили на покупки новых автомобилей $240 млн. Больше всего машин приобрели киевляне - 3 тыс. транспортных средств на сумму $95 млн. Меньше всего в Черновцах - 59 автомобилей.

Самые дорогие приобретенные автомобили в течение июля: британские "Роллс-Ройс Фантом" за 13 млн грн и "Роллс-Ройс Куллинан" за 10,4 млн грн.

Автор: Соломия ЦУРА
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