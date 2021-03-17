Злата Огневич поделилась секретами ухода за кожей

Артистка Злата Огневич открыла фанатам секреты красоты и молодости.

Лайфхаком она поделилась на странице в Instagram.

Также звезда добавила атмосферные черно-белые фото, на которых позирует возле зеркала и сидя на стуле в спальне. Она появилась в пикантном образе - надела удлиненную белую рубашку, поверх которой надет черный корсет, декорированный цепями. Завершают соблазнительный лук туфли на высоком каблуке и красивая укладка.

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Автор: instagram.com/zlata.ognevich Злата Огневич появилась в новом образе и рассказала, как ухаживает за кожей

"У каждого из нас есть свои бьюти-секреты", - подписала пост звезда.

Одним из ее секретов ухода за кожей является то, что каждую весну делает сет из 5-ти пилингов под названием "социальные", так как позволяют сразу выходить в люди, а не отсиживаться дома, с корочкой на лице. Также она делает общий лифтинг лица с помощью специального лазера, причем результат - с одной процедуры и очень долго держится.

Автор: instagram.com/zlata.ognevich Злата Огневич появилась в новом образе и рассказала, как ухаживает за кожей

Каждую весну и осень Злата Огневич имеет серию из 20 массажей кожи головы аппаратом Дарсонваль.

"Его придумал французский ученый. Если коротко: аппарат дает разряды током. И, конечно, массаж. В данном случае - аппаратный массаж LPG. Тоже французское изобретение. Обожаю французов именно за это. Мой косметолог разработала схему очистки организма и скоро я начну. Важно делать детокс организма после зимы ", - рассказала звезда.

Иногда кожа на лице становится некрасивой, меняется тон, появляются прыщи, сыпь. Причины этого могут быть разными - от питания и к перемене погоды. Чтобы избегать таких ситуаций, можно придерживаться нескольких правил. Одно из них - это отказаться от макияжа. Это будет легко во времена карантина. А в использовании косметики надо делать перерыв время от времени.