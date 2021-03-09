Назвали лайф-хаки для хорошего вида кожи лица

Иногда кожа на лице становится некрасивой, меняется тон, появляются прыщи, сыпь.
Причины этого могут быть разными - от питания и к перемене погоды, пишет "Наша мама".
Чтобы избегать таких ситуаций, можно придерживаться нескольких правил. Одно из них - это отказаться от макияжа. Это будет легко во времена карантина. А в использовании косметики надо делать перерыв время от времени.
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Очищение кожи нельзя пропускать ни при каких обстоятельствах. За день и ночь на коже появляются частицы себа, то есть жира, который нужно удалять мягким гелем или пенкой для умывания.
Стоит также добавить глубокое очищение различными способами. Но такую процедуру не рекомендуют делать 1-2 раза в неделю, иначе липидный слой кожи не успеет восстановиться, и будет шелушение, раздражение или воспаление.
Многоступенчатый уход кожи должен стать правилом. После умывания использовать тоник для того, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс кожи. Затем сыворотка: если на лице есть заметные недостатки, то подойдет концентрат, которий решает определенную проблему, как: акне, пигментации, возрастные изменения и прочее. Во всех остальных случаях увлажняющая сыворотка усиливает действие обычного крема, который будет завершающим шагом утреннего или вечернего ухода.
Раз в 1-2 недели нужно делать пилинг, чтобы отшелушить мертвые клетки кожи. Такая процедура поможет обновить внешний слой кожи, предоставит омолаживающий эффект и придаст сияние. Но пилинг нельзя делать, если есть повреждения кожного покрова. Косметологи советуют делать пилинг на ночь, чтобы кожа смогла полностью восстановиться.
То, что мы едим влияет на организм. У каждого есть индивидуальный тип кожи, который зависит от образа жизни, климата, генетики, внешних воздействий. Также для каждого типа кожи нужно есть определенные продукты, чтобы поддерживать ее тонус. Например, сухая возникает в летнюю жару, зимой от холода и высокой температуры в помещении. Такой тип требует сбалансированного масляного питания, благодаря которому производится кожное сало изнутри.
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