Назвали лайф-хаки для хорошего вида кожи лица

В использовании косметики надо делать перерыв время от времени. Фото: pixabay

Иногда кожа на лице становится некрасивой, меняется тон, появляются прыщи, сыпь.

Причины этого могут быть разными - от питания и к перемене погоды, пишет "Наша мама".

Чтобы избегать таких ситуаций, можно придерживаться нескольких правил. Одно из них - это отказаться от макияжа. Это будет легко во времена карантина. А в использовании косметики надо делать перерыв время от времени.

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Очищение кожи нельзя пропускать ни при каких обстоятельствах. За день и ночь на коже появляются частицы себа, то есть жира, который нужно удалять мягким гелем или пенкой для умывания.

Стоит также добавить глубокое очищение различными способами. Но такую ​​процедуру не рекомендуют делать 1-2 раза в неделю, иначе липидный слой кожи не успеет восстановиться, и будет шелушение, раздражение или воспаление.

Многоступенчатый уход кожи должен стать правилом. После умывания использовать тоник для того, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс кожи. Затем сыворотка: если на лице есть заметные недостатки, то подойдет концентрат, которий решает определенную проблему, как: акне, пигментации, возрастные изменения и прочее. Во всех остальных случаях увлажняющая сыворотка усиливает действие обычного крема, который будет завершающим шагом утреннего или вечернего ухода.

Раз в 1-2 недели нужно делать пилинг, чтобы отшелушить мертвые клетки кожи. Такая процедура поможет обновить внешний слой кожи, предоставит омолаживающий эффект и придаст сияние. Но пилинг нельзя делать, если есть повреждения кожного покрова. Косметологи советуют делать пилинг на ночь, чтобы кожа смогла полностью восстановиться.

То, что мы едим влияет на организм. У каждого есть индивидуальный тип кожи, который зависит от образа жизни, климата, генетики, внешних воздействий. Также для каждого типа кожи нужно есть определенные продукты, чтобы поддерживать ее тонус. Например, сухая возникает в летнюю жару, зимой от холода и высокой температуры в помещении. Такой тип требует сбалансированного масляного питания, благодаря которому производится кожное сало изнутри.