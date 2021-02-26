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пятница, 26 февраля 2021 20:05

Жирная, нормальная, чувствительная и сухая: какие продукты надо есть по типу кожи

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Жирная, нормальная, чувствительная и сухая: какие продукты надо есть по типу кожи
Каждый отдельный тип кожи требует соответствующего питания. Фото: pixabay

То, что мы едим влияет на организм. У каждого есть индивидуальный тип кожи, который зависит от образа жизни, климата, генетики, внешних воздействий.

Также для каждого типа кожи нужно есть определенные продукты, чтобы поддерживать ее тонус, пишет Ukr.Media.

Например, сухая возникает в летнюю жару, зимой от холода и высокой температуры в помещении. Такой тип требует сбалансированного масляного питания, благодаря которому производится кожное сало изнутри.

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Продукты для предотвращения сухости: оливковое масло, желтый сладкий перец, лосось и форель, все ягоды, тыква и кабачки, бананы, авокадо, брокколи и шпинат, орехи (миндаль, грецкие, кешью), семена льна, чиа.

Для жирной кожи характерны прыщи, видимые поры и блеск. Это происходит из-за гормонального дисбаланса, использование несовместимых косметических средств, неправильного питания. Кожа этого типа стареет значительно медленнее. Чтобы предотвратить блеск и высыпания, в рационе должны быть: морковь, мускатная тыква, шпинат и спаржа, фасоль, огурец, брокколи, лук, грейпфрут, черника и ежевика, куркума, имбирь, зеленый чай.

У нормальной кожи ровный оттенок, без чрезмерной жирности и сухости, они лишь на некоторых участках. Жирность - на подбородке, носу и лбу, а сухость - на щеках, губах, вокруг глаз. Лучшие продукты для нормальной кожи: капуста, руккола и шпинат, морковь, брокколи, куриные яйца, лосось, форель и сардины, коричневый рис, оливковое масло.

На чувствительную кожу влияют неправильное питание, изменения погоды, гормональный дисбаланс и некоторая косметика. Кожа имеет мелкие поры, легко раздражается и склонна к покраснениям. Уход за ней снаружи требует мягких, успокаивающих кремов и масок. Полезные продукты для чувствительной кожи: спаржа, помидоры, авокадо, апельсины, яблоки, ягоды, оливковое и льняное масло, зеленый чай.

Вид кожи зависит от правильной подготовки ко сну и даже позы во время него. Если же придерживаться некоторых правил, то можно уменьшить старения. Первое правило - надо ложиться спать после того, как смыли с лица дневную пыль и грязь, а также остатки макияжа. Кремы должны быть богатыми питательными веществами и их тоже нужно использовать. Если не почистить лицо, то могут появиться морщины.

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