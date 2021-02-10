Назвали основные правила ухода за кожей перед сном

Ванна перед сном также является одной из положительных процедур для кожи. Фото: pixabay

Вид кожи зависит от правильной подготовки ко сну и даже позы во время него.

Если же придерживаться некоторых правил, то можно уменьшить старения, пишет The Health Site.

Первое правило - надо ложиться спать после того, как смыли с лица дневную пыль и грязь, а также остатки макияжа. Кремы должны быть богатыми питательными веществами и их тоже нужно использовать. Если не почистить лицо, то могут появиться морщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали процедуры ухода за телом зимой

Рекомендуют также использовать перед сном маски для лица. Они должни быть такими, что помогают удерживать влагу и одновременно очищать кожу.

Ванна перед сном также является одной из положительных процедур для кожи. В воду можно добавить масло магния или его сульфат, чтобы избавиться от прыщей и других кожных заболеваний. Хвойные ванны также способствуют хорошему сну.

Не следует забывать и о правильном питании. Наедаться перед сном нельзя. Поужинать можно за 3-3 часа перед сном. В блюдах должно быть витамин A, B и С, цинк, жирные кислоты. Овощной салат с некоторым количеством рыбы будет идеальным выбором.

Фрукты с высоким содержанием витамина С улучшают внешний вид, настроение и заряжают энергией. Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии провели исследование, в котором приняли участие 167 человек в возрасте от 18 до 35 лет.