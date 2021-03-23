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вторник, 23 марта 2021 23:46

Высыпания на коже могут вызвать плохие привычки

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Высыпания на коже могут вызвать плохие привычки
Плотные, дешевые тональные средства, которые забивают поры, надо заменить на более легкие BB, CC кремы, например, аптечных брендов. Фото: pixabay

У женщин, даже во взрослом возрасте не редкость высыпания или акне на коже, появление которых трудно понять.

Существуют вредные привычки, через которые появляется сыпь, рассказала дерматолог-косметолог Ольга Долгополая на странице в Instagram.

По ее словам, одной из ошибок является умывания только раз в день. Делать это нужно дважды - утром и вечером. За день на коже лица собирается пыль, грязь, бактерии. Если наносить крем на неочищенную кожу, то через образовавшуюся пленку он не впитается, а смешанный с грязью и пылью, вызовет воспаление и высыпания. Смывать макияж не так, как следует, также вызывает появление прыщей. Сначала надо это делать мицеллярной водой или двухфазным средством - умывание гелем - тогда лосьоном - тогда нанести крем.

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Умываться агрессивными средствами, которые пересушивают и травмируют кожу, нарушают ее защитный барьер, как мыло, хлоргексидин, или и стиральный порошок также не следует.

Плотные, дешевые тональные средства, которые забивают поры, надо заменить на более легкие BB, CC кремы, например, аптечных брендов. Еще сыпь может повлечь ненадлежащая обработка кистей, спонжей для нанесения макияжа.

Избыточное количество простых углеводов и фаст-фуда в рационе, которые стимулируют работу сальных желез, помогают возникновению высыпания тоже. То же самое делает и хронический стресс и недосыпание.

Чтобы не было лишних прыщей не следует трогать лицо руками в течение дня. Это одна из самых распространенных привычек за компьютером или телефоном, когда делают это бессознательно. Надо также быть осторожными с молочными продуктами.

Следует постараться не прикладывать телефон к щекам и дезинфицировать антисептиком 2-3 раза в день. Менять маску каждые 2 часа, а лучше изготовить самостоятельно из марли, которая будет дышать и не натирать.

Проблемную кожу не советуют часто трогать руками и наносить на нее толстые слои косметики. Если косметические средства не оказывают должного влияния, следует проконсультироваться с врачом-эндокринологом по поводу возможных гормональных нарушений и пролечиться под наблюдением специалиста.

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23
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