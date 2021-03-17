Питание, увлажнение, кремы: как ухаживать за проблемной кожей

Для увлажнения надо крем с легкой тающей текстурой, иначе будет дискомфорт и неприятный жирный блеск. Фото: pixabay

Проблемную кожу не советуют часто трогать руками и не наносить на нее толстые слои косметики.

Если косметические средства не дают должного влияния, следует проконсультироваться у врача-эндокринолога по поводу возможных гормональных нарушений и пролечиться под наблюдением специалиста, пишет Cosmo.

Следующий шаг - это осознать и принять свои несовершенства и составить правильный уход за кожей. Нужен детокс, очищение, питание, обновления. Для глубокого очищения проблемной кожи от накопленных загрязнений, излишков себума и остатков макияжа нужны маски с глиной. Для чувствительной кожи лучше воспользоваться миндальным кремом.

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Для увлажнения надо крем с легкой тающей текстурой, иначе будет дискомфорт и неприятный жирный блеск. Чтобы замаскировать недостатки, не надо наносить плотные тональные средства. Лучше подойдет пудра или корректирующий bb-крем.

С очисткой также не советуют перестараться. Это может травмировать кожу еще больше и распространить инфекцию.

Людям с проблемной кожей важно следить за чистотой не только лица и тела, но и всего, что с ними сталкивается - полотенец, постельного белья. После умывания коже необходимо высохнуть минимум 10 минут, тогда нанести любое средство для ухода за кожей. Вечером обязательно протереть лицо тоником. Не следует бояться увлажнять кожу.

Советуют еще искать в составе средств для проблемной кожи ретинол. Он способствует быстрому заживлению пораженных мест и во многих случаях разглаживает рубцы, образовавшиеся после угрей и прыщей. Перед кремом наносить любую сыворотку с витамином С. Она создает своеобразный фильтр, который позволит коже впитать ровно столько влаги, сколько ей нужно, и не воспламениться.

Чрезмерная работа сальных желез часто сказывается на состоянии волос. На самом деле жирными являются не волосы, а кожа головы, поэтому мыть волосы нужно каждый день подходящим шампунем.

Следует также обратить внимание на рацион. Основная причина неприятностей с кожей - дефицит биотина. Он содержится в яичном желтке, овсяных хлопьях, орехах, шампиньонах, сои, зародышах пшеницы, рысе, помидорах, шпинате, картофеле и рыбе. Рекомендуют также пить больше воды, чередуя газированную и дистиллированную воду в течение дня.

Выбирая косметику, часто есть неясность относительно ее состава. Именно поэтому его описание важно читать на этикетке. Все компоненты в составе расположены от большего к меньшему в процентном соотношении. Это означает, что когда в составе на первом месте стоит вода (Аqua), значит ее больше в средстве. Если в конце списка, например, пантенол (panthenol) - это "бэби-доза", то есть количество сведено практически к нулю.