Как правильно выбрать косметику

Косметолог не советует верить тому, что написано на этикетке большими, красивыми буквами. Фото: pixabay

Выбирая косметику, часто есть неясность относительно ее состава.

Именно поэтому его описание важно читать на этикетке, рассказала косметолог Татьяна Моторина на странице в Instagram.

По ее словам, все компоненты в составе расположены от большего к меньшему в процентном соотношении. Это означает, что когда в составе на первом месте стоит вода (Аqua), значит ее больше в средстве. Если в конце списка, например, пантенол (panthenol) - это "бэби-доза", то есть количество сведено практически к нулю.

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Важно искать в составе такой компонент, как отдушка (parfum), он подскажет, стоит ли покупать это средство. Компоненты, которые расположены в отдушке, содержащиеся в средстве в большом количестве. После нее - в очень малом, то есть не рабочем количестве от 1% до 0,0001%.Например, если активные элементы: витамины, масла, ретинол и т. д., стоят после (parfum), то положительного результата не будет. Если до, то средством можно пользоваться.

Косметолог не советует верить тому, что написано на этикетке большими, красивыми буквами. Например: "гиалуроновая кислота", "витамин Е" и т. д. Это вовсе не означает, что эти вещества присутствуют в составе. То есть все, что написано на этикетке, относится к названию средства и производитель может написать все что угодно, даже если этого вещества нет на складе.

Многоступенчатый уход кожи должен стать правилом. После умывания использовать тоник для того, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс кожи. Затем сыворотка: если на лице есть заметные недостатки, то подойдет концентрат, которий решает определенную проблему, как: акне, пигментации, возрастные изменения и прочее. Во всех остальных случаях увлажняющая сыворотка усиливает действие обычного крема, который будет завершающим шагом утреннего или вечернего ухода.