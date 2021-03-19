Волосы, кожа, глаза: чем полезны для организма шелковые ткани

Шелк решает проблему сухости волос. Фото: pixabay

Существует мнение, что если спать на шелковой подушке и вытираться шелковым полотенцем, то кожа и волосы будут выглядеть красивее.

Благодаря скользящей структуре шелк имеет много преимуществ, рассказала дерматолог Мария Васильева.

По ее словам, шелковая подушка препятствует спутыванию волос. Тем, у кого жесткие или кудрявые локоны, надо выбирать и шелковую наволочку для сна. Для выхода будут особенно актуальны шелковые платки и косынки, которые помогут не только сохранить прическу, но и защитить ее от дождя и ветра.

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Шелк решает проблему сухости волос. От этого страдают постоянно, но зимой это ощущается очень остро. Шелковая ткань также поможет волосам меньше электризоваться. Повязка из шелка, например, заменит шапку зимой тем, кто ее не любит. Она не путает волосы и удерживает тепло. Летом такая косынка защитит от перегрева.

Шелк, в отличии от хлопка или льна, не впитывает влагу, поэтому на нем не скапливаются бактерии и грязь, которые попадают на ткань с потом, частичками кожи и остатками косметических средств, что предотвращает появление высыпаний и загрязнение кожи.

Также рекомендуют попробовать шелковые наволочки тем, кто часто просыпается с ощущением сухости в глазах. Тесно сплетенные волокна помогают удерживать влагу близко к коже. В состав натурального шелка входит медь. Это и обеспечивает его противомикробные, противовирусные и антибактериальные свойства. Благодаря воздухопроницаемости и водоотталкивающей поверхности ткань отлично подойдет для изготовления масок, призванных защищать органы дыхания. Более того, шелк гипоаллергенный.

В процессе окрашивания и мелирования волос дома часто допускают ошибки. Из-за этого волосы портятся или окрашивание получается некрасивым и некачественным.